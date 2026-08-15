یک میلیارد و ۱۱۹ میلیون دلار مبادلات تجاری در کردستان ثبت شد

به گزارش کرد پرس، طه سمیعی با اشاره به گزارش عملکرد تجارت خارجی سه ماهه ۱۴۰۵، گفت: بر اساس آمار ثبت شده، در بخش صادرات اظهارشده طی سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵، میزان وزن به ۳۱۱ هزار تن و ارزش آن به ۸۲ میلیون دلار رسیده است. در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، تغییرات این بخش از نظر ارزشی ۳۹ درصد و از نظر وزنی منفی یک درصد ثبت شده است.

وی افزود: در بخش عبوری به مقصد گمرکات سایر کشورها، وزن کالاهای عبوری ۸۸ هزار تن و ارزش آن ۷۰ میلیون دلار بوده که تغییرات آن به ترتیب ۲۱ درصد ارزشی و صفر درصد وزنی گزارش شده است.

معاون بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان اظهار کرد: در بخش خروج موقت نیز وزن کالاها ۲۲ هزار تن و ارزش آن ۱۸۵ میلیون دلار بوده و تغییرات نسبت به سه ماهه مشابه سال گذشته، ۱۲۸ درصد ارزشی و ۲۵ درصد وزنی ثبت شده است.

سمیعی ادامه داد: جمع کل صادرات و خروج موقت در سه ماهه نخست امسال به ۴۲۲ هزار تن و ۳۲۷ میلیون دلار رسیده که تغییرات آن در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۲۳ درصد از نظر ارزشی و یک درصد از نظر وزنی بوده است.

وی در ادامه به وضعیت واردات اشاره کرد و یادآور شد: در بخش واردات اظهارشده، وزن کالاهای وارداتی ۳۱ هزار تن و ارزش آن ۳۵ میلیون دلار بوده است. تغییرات این بخش نسبت به سال قبل ۳۲ درصد ارزشی و ۵۷۰ درصد وزنی ثبت شده است.

معاون بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان بیان کرد: در بازارچه های موقت کولبری نیز وزن کالاهای ثبت شده ۱۰ هزار تن و ارزش آن ۱۸ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۱۷ درصد ارزشی و ۴۶۷ درصد وزنی افزایش نشان می دهد.

سمیعی همچنین درباره ورود موقت، گفت: در این بخش ۲۱ هزار تن کالا به ارزش ۸۲ میلیون دلار ثبت شده و تغییرات آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته، منفی پنج درصد ارزشی و هفت درصد وزنی بوده است.

وی افزود: بر اساس جدول عملکرد، جمع کل واردات استان و ورود موقت در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵، ۶۲ هزار تن و ۱۳۵ میلیون دلار بوده و تغییرات آن نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۵ درصد ارزشی و ۱۰۷ درصد وزنی ثبت شده است.

معاون بازرگانی خارجی اداره کل صمت کردستان اظهار کرد: در بخش ترانزیت نیز وزن ثبت شده ۶۲۷ هزار تن و ارزش آن ۴۴۶ میلیون دلار بوده و تغییرات این بخش نسبت به مدت مشابه سال گذشته منفی ۴۰ درصد ارزشی و منفی ۲۶ درصد وزنی گزارش شده است.

سمیعی افزود: در مجموع، جمع کل مبادلات در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ در جدول عملکرد استان ۹۲۰ هزار تن و یک میلیارد و ۱۱۹ میلیون دلار ثبت شده و تغییرات آن در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، منفی ۳۳ درصد ارزشی و منفی ۲۷ درصد وزنی بوده است.

مقایسه با سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴

وی با اشاره به ارقام ثبت شده برای سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴، ادامه داد: در آن سال، صادرات اظهارشده حدود ۲۱۴ هزار تن با ارزش ۱۳۵ میلیون دلار، کالاهای عبوری ۸۸ هزار تن با ارزش ۵۸ میلیون دلار و خروج موقت ۱۷ هزار تن با ارزش ۸۱ میلیون دلار ثبت شده بود. جمع صادرات و خروج موقت نیز در جدول سال ۱۴۰۴، ۳۱۹ هزار تن و ۲۷۲ میلیون دلار درج شده است.

معاون بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان یادآور شد: در بخش واردات اظهارشده سه ماهه نخست ۱۴۰۴، وزن کالاها ۵ هزار تن و ارزش آنها ۲۷ میلیون دلار، در بازارچه های موقت کولبری ۲ هزار تن و ۴ میلیون دلار و در ورود موقت ۲۲ هزار تن و ۸۶ میلیون دلار ثبت شده بود؛ بنابراین جمع کل واردات استان و ورود موقت در جدول سال ۱۴۰۴، ۳۰ هزار تن و ۱۱۷ میلیون دلار بوده است.

سمیعی بیان کرد: رقم ثبت شده برای ترانزیت در سه ماهه نخست ۱۴۰۴ نیز ۸۲۹ هزار تن و ۱۷۱ میلیون دلار بوده و در ردیف جمع کل مبادلات جدول، ارقام یک میلیون و ۳۷۸ هزار تن و یک میلیارد و ۲۶۳ میلیون دلار درج شده است.

فعالیت بازارچه های موقت غیررسمی

وی در بخش دیگری از گزارش خود به عملکرد بازارچه های موقت غیررسمی در سه ماهه ۱۴۰۵ به استناد گزارش گمرکات استان اشاره کرد و گفت: در این جدول، بازارچه های شیخان، مله خور، سیرانبند و سیف سقز مورد بررسی قرار گرفته اند.

معاون بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان اظهار کرد: ارزش دلاری واردات ثبت شده برای این بازارچه ها به ترتیب ۱۲ میلیون دلار برای شیخان، ۵ میلیون دلار برای مله خور، ۰.۷۲ میلیون دلار برای سیرانبند و ۰.۴ میلیون دلار برای سیف سقز بوده و جمع ارزش دلاری واردات در جدول ۲۰ میلیون دلار ثبت شده است.

سمیعی افزود: در بخش عمده کالاهای وارداتی نیز اقلامی از جمله پوشاک، لوازم خانگی و آشپزخانه، لاستیک، موز، برنج، آرد و برخی محصولات کشاورزی در جدول درج شده است.

تشریح سهمیه کارت مرزنشینی در سه ماه نخست سال ۱۴۰۵

وی در ادامه، درباره میزان سهمیه استفاده شده کارت مرزنشینی توسط مرزنشینان استان کردستان از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۵ بر اساس قانون جدید، بیان کرد: در مجموع، تعداد خانوارهای ثبت شده در سامانه مرزنشینان در چهار شهرستان مورد بررسی، ۳۹ هزار و ۲۴۴ خانوار بوده است.

معاون بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان ادامه داد: در فروردین ماه ۱۴۰۵، در شهرستان بانه تعداد خانوارهای ثبت شده ۱۶ هزار و ۲۱۱ خانوار، میزان سهمیه استفاده شده ۲۸۵ خانوار و ارزش دلاری واردات ۱۷۰ هزار و ۴۱۲ دلار بوده است. در اردیبهشت ماه نیز سهمیه استفاده شده در بانه ۳۰۵ خانوار و ارزش دلاری واردات ۱۷۳ هزار و ۲۰۳ دلار ثبت شده است. در خردادماه تعداد سهمیه استفاده شده به ۶۸۲ خانوار و ارزش دلاری واردات به ۲۸۰ هزار و ۸۵ دلار رسیده است.

سمیعی یادآور شد: در سروآباد و بازارچه مله خور، تعداد خانوارهای ثبت شده ۷ هزار و ۸۵۲ خانوار است. سهمیه استفاده شده در فروردین یک هزار و ۹۰ خانوار با ارزش واردات ۶۵۲ هزار و ۸۸۱ دلار و در اردیبهشت ۲ هزار و ۳۵۲ خانوار با ارزش یک میلیون و ۳۷۱ هزار و ۶۹۱ دلار بوده است. در خرداد نیز سهمیه استفاده شده به ۵ هزار و ۲۰۴ خانوار و ارزش واردات به ۲ میلیون و ۸۹۳ هزار و ۴۷۲ دلار رسیده است.

وی درباره سقز و بازارچه سیف، گفت: تعداد خانوارهای ثبت شده ۸۴۹ خانوار بوده و سهمیه استفاده شده در فروردین ۴۱۵ خانوار با ارزش واردات ۲۴۹ هزار و ۱۹۲ دلار ثبت شده است. در اردیبهشت سهمیه استفاده شده و ارزش دلاری واردات در این ردیف صفر بوده و در خردادماه ۲۶۳ خانوار از سهمیه استفاده کرده اند و ارزش واردات به ۱۵۷ هزار و ۹۵۵ دلار رسیده است.

معاون بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان افزود: در مریوان و بازارچه باشماق نیز تعداد خانوارهای ثبت شده ۱۴ هزار و ۴۲۲ خانوار بوده است. در فروردین یک هزار و ۸۴۲ خانوار از سهمیه استفاده کرده اند و ارزش واردات این ماه یک میلیون و ۱۰۴ هزار و ۹۶۸ دلار بوده است. در اردیبهشت میزان سهمیه استفاده شده ۷ هزار و ۴۷۶ خانوار و ارزش واردات ۴ میلیون و ۷۷۳ هزار و ۴۲۶ دلار ثبت شده و در خردادماه نیز ۱۲ هزار و ۷۵۴ خانوار از سهمیه استفاده کرده اند و ارزش واردات به ۸ میلیون و ۴۶۰ هزار و ۱۸۴ دلار رسیده است.

جمع بندی سهمیه مرزنشینان

سمیعی با جمع بندی ارقام سه ماه نخست سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: در فروردین ماه، مجموع خانوارهای استفاده کننده از سهمیه ۳ هزار و ۶۳۲ خانوار و ارزش دلاری واردات ۲ میلیون و ۱۷۷ هزار و ۴۵۳ دلار بوده است. در اردیبهشت، سهمیه استفاده شده در مجموع ۱۰ هزار و ۱۳۳ خانوار و ارزش واردات ۶ میلیون و ۳۱۸ هزار و ۳۲۰ دلار ثبت شده است.

وی ادامه داد: در خردادماه نیز مجموع سهمیه استفاده شده به ۱۸ هزار و ۹۰۳ خانوار و ارزش دلاری واردات به ۱۱ میلیون و ۸۹۱ هزار و ۶۹۶ دلار رسیده است.

معاون بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان تأکید کرد: این آمار، تصویری از عملکرد سه ماهه اداره بازرگانی خارجی استان کردستان در سال ۱۴۰۵ در حوزه های صادرات، واردات، ترانزیت، ورود و خروج موقت، بازارچه های موقت کولبری، بازارچه های موقت غیررسمی و اجرای سهمیه کارت های مرزنشینی ارائه می کند.