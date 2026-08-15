پایان هفته های پر حادثه در آذربایجان غربی؛ ٣٩ مصدوم و ٢ کشته

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی با اعلام این خبر گفت: در روزهای «۲۱‌، ۲۲ و ۲۳» مرداد ماه متاسفانه ۱۱ حادثه ترافیکی در جاده های استان رخ داد که منجر به مصدومیت ۳۹ نفر و فوت ۲ نفر از هم وطنان عزیز شد.



او افزود: در این عملیات‌ها ۳۶ نیروی امدادی در قالب ۱۳ تیم شرکت کردند و به ۵۰ نفر از حادثه‌دیدگان خدمات‌رسانی شد. از این تعداد، ۳۹ نفر مصدوم شدند و ۲ نفر نیز جان خود را از دست دادند که پس از رهاسازی توسط خودرو های نجات تحویل عوامل ذی صلاح شدند.



مدیر عامل هلال احمر آذربایجان غربی با اشاره به اینکه این آمار مربوط به امدادرسانی های هلال احمر است، بیان کرد: در این مدت، ناوگان خودرویی هلال احمر استان شامل ۱۳ دستگاه آمبولانس، خودرو نجات، خودروهای کمک‌دار سبک در این عملیات‌ها به کار گرفته شد.



محبوبی گفت: از هم وطنان و هم استانی های عزیز خواهشمندیم در رانندگی های خود ضمن رعایت سرعت مطمئنه و توجه به رانندگی، از ایمنی وسائط نقلیه خود نیز اطمینان حاصل نمایند تا دچار حوادث ناگوار نشوند.



هفته گذشته نیز مدیر عامل هلال احمر آذربایجان غربی از امدادرسانی به ۱۶ حادثه جاده ای در روز پنجشنبه و جمعه با مشارکت فعال نجاتگران استان خبر داده و گفته بود: ٥١ نفر در این تصادفات قربانی شدند که شامل مصدومیت ۴۵ نفر و فوت ۶ نفر از هم وطنان شد.