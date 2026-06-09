۱۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۳۵

مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس:

سرانه فضای آموزشی آذربایجان‌غربی همچنان پایین‌تر از میانگین کشوری

سرانه فضای آموزشی آذربایجان‌غربی همچنان پایین‌تر از میانگین کشوری

سرویس آذربایجان غربی- مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان‌غربی گفت:آذربایجان‌غربی همچنان از نظر سرانه فضای آموزشی پایین‌تر از میانگین کشوری قرار دارد وبرای جبران این عقب‌ماندگی ها باید از تمامی ظرفیت‌های موجود برای تامین منابع مالی استفاده شود.

به گزارش کردپرس،  عارف خدرلو از اختصاص یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار ملی به طرح نهضت مدرسه‌سازی در استان خبر داد و گفت: این اعتبار در راستای طرح توسعه عدالت آموزشی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و بهبود زیرساخت‌های آموزشی استان هزینه خواهد شد.

او اظهار کرد: با وجود محدودیت‌های اقتصادی و شرایط خاص ناشی از جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه کشور، دولت توجه ویژه‌ای به حوزه آموزش و پرورش و توسعه فضاهای آموزشی داشته و اعتبارات مناسبی از محل منابع ملی برای آذربایجان‌غربی اختصاص یافته است.

خدرلو با اشاره به اجرای نهضت مدرسه‌سازی در سطح کشور افزود: بخش قابل توجهی از این اعتبارات برای تکمیل پروژه‌های آموزشی نیمه‌تمام و طرح‌هایی که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند اختصاص خواهد یافت تا دانش‌آموزان بتوانند از ابتدای سال تحصیلی جدید از فضاهای آموزشی استاندارد و ایمن بهره‌مند شوند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان‌غربی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، اولویت اصلی امسال بهره‌برداری از مدارس دارای بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی است و تلاش می‌شود این پروژه‌ها تا پیش از آغاز مهرماه تکمیل و آماده استفاده شوند.

خدرلو با بیان اینکه آذربایجان‌غربی همچنان از نظر سرانه فضای آموزشی پایین‌تر از میانگین کشوری قرار دارد، گفت: برای جبران این عقب‌ماندگی و پاسخگویی به نیازهای آموزشی مناطق مختلف استان، لازم است علاوه بر اعتبارات ملی و استانی، از تمامی ظرفیت‌های موجود برای تامین منابع مالی استفاده شود.

او نقش خیران مدرسه‌ساز را در توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: مشارکت خیران در سال‌های گذشته نقش تعیین‌کننده‌ای در احداث و تکمیل مدارس داشته است و انتظار می‌رود این همکاری در قالب طرح‌های جدید نیز تداوم یابد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان‌غربی همچنین به ظرفیت طرح نشان‌دار کردن مالیات اشاره کرد و گفت: این طرح فرصت مناسبی برای هدایت منابع مالی به سمت پروژه‌های آموزشی و تسریع در تکمیل مدارس نیمه‌تمام فراهم کرده و می‌تواند بخشی از نیازهای مالی این حوزه را تامین کند.

او در پایان بر ضرورت رفع مشکلات زیرساختی مدارس تاکید کرد و افزود: مدارس دارای مشکل گازرسانی و همچنین واحدهای آموزشی که سیستم‌های گرمایشی آنها فرسوده یا از رده خارج شده‌اند باید در اسرع وقت شناسایی و معرفی شوند تا اقدامات لازم برای ساماندهی و استانداردسازی آنها انجام گیرد.

کد مطلب 2796188

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