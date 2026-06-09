به گزارش کردپرس، عارف خدرلو از اختصاص یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار ملی به طرح نهضت مدرسه‌سازی در استان خبر داد و گفت: این اعتبار در راستای طرح توسعه عدالت آموزشی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و بهبود زیرساخت‌های آموزشی استان هزینه خواهد شد.

او اظهار کرد: با وجود محدودیت‌های اقتصادی و شرایط خاص ناشی از جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه کشور، دولت توجه ویژه‌ای به حوزه آموزش و پرورش و توسعه فضاهای آموزشی داشته و اعتبارات مناسبی از محل منابع ملی برای آذربایجان‌غربی اختصاص یافته است.

خدرلو با اشاره به اجرای نهضت مدرسه‌سازی در سطح کشور افزود: بخش قابل توجهی از این اعتبارات برای تکمیل پروژه‌های آموزشی نیمه‌تمام و طرح‌هایی که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند اختصاص خواهد یافت تا دانش‌آموزان بتوانند از ابتدای سال تحصیلی جدید از فضاهای آموزشی استاندارد و ایمن بهره‌مند شوند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان‌غربی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، اولویت اصلی امسال بهره‌برداری از مدارس دارای بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی است و تلاش می‌شود این پروژه‌ها تا پیش از آغاز مهرماه تکمیل و آماده استفاده شوند.

خدرلو با بیان اینکه آذربایجان‌غربی همچنان از نظر سرانه فضای آموزشی پایین‌تر از میانگین کشوری قرار دارد، گفت: برای جبران این عقب‌ماندگی و پاسخگویی به نیازهای آموزشی مناطق مختلف استان، لازم است علاوه بر اعتبارات ملی و استانی، از تمامی ظرفیت‌های موجود برای تامین منابع مالی استفاده شود.

او نقش خیران مدرسه‌ساز را در توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: مشارکت خیران در سال‌های گذشته نقش تعیین‌کننده‌ای در احداث و تکمیل مدارس داشته است و انتظار می‌رود این همکاری در قالب طرح‌های جدید نیز تداوم یابد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان‌غربی همچنین به ظرفیت طرح نشان‌دار کردن مالیات اشاره کرد و گفت: این طرح فرصت مناسبی برای هدایت منابع مالی به سمت پروژه‌های آموزشی و تسریع در تکمیل مدارس نیمه‌تمام فراهم کرده و می‌تواند بخشی از نیازهای مالی این حوزه را تامین کند.

او در پایان بر ضرورت رفع مشکلات زیرساختی مدارس تاکید کرد و افزود: مدارس دارای مشکل گازرسانی و همچنین واحدهای آموزشی که سیستم‌های گرمایشی آنها فرسوده یا از رده خارج شده‌اند باید در اسرع وقت شناسایی و معرفی شوند تا اقدامات لازم برای ساماندهی و استانداردسازی آنها انجام گیرد.