به گزارش کردپرس، مسعود پزشکیان روز پنجشنبه یکم آبان ۱۴۰۴ در جلسه نهضت، توسعه و عدالت آموزشی با مشارکت مردم در ارومیه، با تاکید بر اینکه نوجوانان و جوانان کشور بسیار ارزشمندتر و مفید تر از معادن نفت و طلا برای آینده جامعه هستند، گفت: اگر ما آموزش فرزندان و آینده سازان کشور را درست انجام دهیم، بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.
رئیسجمهور افزود: مسئولیت ما این است که بستر رشد و آموزش را بهگونهای فراهم کنیم تا استعدادهای درونی شکوفا شود. اگر جوان یا دانشآموزی نمیتواند توانایی خود را بروز دهد، مقصر نظام آموزشی است که نتوانسته فرصت ظهور را فراهم کند.
پزشکیان گفت: بسیار دیدهایم که برای افتتاح یک دستگاه امآرآی یا یک ساختمان جدید، گروه زیادی جمع میشوند. به نظر من، ارزش در خود دستگاه نیست؛ ارزش در اندیشه انسانی است که آن را ساخته است. ما به جای انسان، به آهن پاره اهمیت دادهایم، در حالی که این انسانها و همین کودکاناند که میتوانند کارهایی انجام دهند که در تصور نمیگنجد.
رئیسجمهور تأکید کرد: اگر جامعه با مشکل مواجه است، به این دلیل است که آموزش نادرست بوده و ما نتوانستهایم ظرفیت و توان درونی افراد را به ظهور برسانیم. هر انسان در درون خود معدنی از استعداد و خلاقیت دارد که اگر درست پرورش یابد، ارزشش از هر منبع طبیعی بیشتر است.
رئیسجمهور در ادامه با اشاره به ضرورت تحول در آموزش گفت: ساخت مدارس جدید تنها آغاز کار است. در جلسات متعدد با آموزش و پرورش، معلمان، دبیران و دانشگاهیان، درباره شیوههای نوین آموزش گفتوگو کردهایم تا مسیر آموزش بر اساس تجربه، مشاهده و رفتار عملی اصلاح شود. آموزش تنها شنیدن نیست؛ یادگیری زمانی ماندگار است که فرد موضوع آموزش را ببیند و در رفتار تجربه کند.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد: نباید جایگاه معلم و نقش نظام آموزشی در تربیت نسل آینده نادیده گرفته شود. اکنون دولت در حال بازنگری روشهای آموزشی است و تصمیم داریم در مدت یک سال، ناترازیها و کاستیهای موجود در حوزه آموزش را اصلاح کنیم تا مسیر تعلیم و تربیت بر مدار کیفیت و عدالت قرار گیرد.
پزشکیان با تأکید بر نقش مردم در توسعه آموزشی کشور اظهار داشت: سرمایه واقعی ما مردماند؛ همانهایی که در روستاها و شهرهای کوچک، با دست خالی، اما باایمان و اراده، بناهای ارزشمندی چون مسجد را ساختهاند. در بسیاری از روستاها ممکن است هیچ امکاناتی وجود نداشته باشد، اما مسجدی ساخته شده که نماد همت و باور مردم است.
رئیسجمهور افزود: اگر همین باور نسبت به آموزش و فرزندانمان وجود داشته باشد، میتوانیم نظام آموزشی نیرومندی بسازیم. وظیفه ما فراهم کردن بستر لازم برای رشد نسل آینده است. در حال حاضر، در تهران چند مدرسه الگویی در حال ساخت و تجهیز است، اما پس از بازدید،پذیرفتیم که باید ساختار درونی و تجهیزات آموزشی آنها متحول شود تا بتوان دانایی، مهارت و رفتار درست را به دانشآموزان منتقل کرد.
پزشکیان خاطرنشان کرد: معاونت علمی ریاستجمهوری مأمور شده است تا مدارس الگویی ایجاد کند که در آن ابزارهای آموزشی و فناوریهای نو بهکار گرفته شود. همزمان، گروههایی از متخصصان نیز در حال کار بر روی طراحی مدلهای جدید آموزشی هستند تا مسیر یادگیری در مدارس بهروز و کارآمد شود.
مدارس دولتی باید در تراز بهترین مدارس کشور قرار بگیرند
رئیسجمهور ادامه داد: دیروز نیز در گفتوگو با مدیران صنعت پتروشیمی، بر مسئولیت اجتماعی شرکتها در تجهیز مدارس دولتی تأکید کردیم. مدارس دولتی باید در تراز بهترین مدارس کشور قرار گیرند. هدف ما این است که کیفیت آموزش در مدارس دولتی، نهتنها در سطح مدارس خصوصی، بلکه در بسیاری از زمینهها فراتر از آن باشد.
پزشکیان تصریح کرد: دولت مصمم است در همه ابعاد آموزش، از یادگیری تا پرورش مهارت و رفتار، شرایط را برای شکوفایی استعدادها فراهم کند. این نهضت آموزشی ادامهدار است و از دکتر رحمانی، استاندار آذربایجان غربی، انتظار میرود این موضوع را با نگاه مردمی و مشارکت اجتماعی جدیتر در استان دنبال کند.
رئیسجمهور گفت: آنچه عنوان شد در پیرانشهر بهدست مردم شکل گرفته، نمونهای از مشارکت واقعی و الهامبخش است؛ کاری که با پول خریدنی نیست. خیرین عمر خود را صرف خدمت کردهاند، اما هنگامی که مردم با باور و احساس مسئولیت وارد میدان میشوند، نوعی از تحول شکل میگیرد که با هیچ سرمایهای قابل مقایسه نیست.
پزشکیان تصریح کرد: معلمان و فعالان عرصه آموزش بارها گفتهاند نخستین گام باور است؛ نباید اجازه دهیم فرزندان ما با کیفیت نامناسب آموزش ببینند. اگر باور وجود داشته باشد، راههای عملی برای ساخت مدارس و تأمین بسترهای آموزشی پیدا میشود و میتوان آن را به اجرا درآورد.
پزشکیان ادامه داد: هدف این است که مراکز آموزشی مجهز به زیرساختهایی باشند که دانشآموزان بتوانند در هر زمان و بدون محدودیت دسترسی، آموزش ببینند. چه با اینترنت و چه بدون آن، باید امکان مشاهده، شنیدن و تمرین مهارت برای همه فراهم شود. طراحی این ساختارها آغاز شده و برنامهریزی برای ایجاد مراکز آموزشی منطقهای در دست انجام است.
رئیسجمهور با اشاره به نقش دانشگاهها گفت: لازم است آموزشوپرورش ارتباط منسجمتری با دانشگاهها، بهویژه دانشگاههای علوم پزشکی، برقرار کند. در علوم پزشکی، مراکز توسعه آموزش وجود دارد که در زمینههای بهبود روشهای تدریس، ارزشیابی، یادگیری تیمی و حل مسئله فعالیت میکنند؛ این تجربه میتواند در آموزش عمومی نیز الگو شود.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت آموزش مبتنی بر مهارت و حل مسئله گفت: ایجاد توانایی برقراری ارتباط، کار گروهی، مدیریت، ساختارمند بودن و حل مسئله از اصول بنیادین آموزش است. آموزش باید به توانمندسازی بیانجامد؛ هدف از تعلیم، ساختن انسانهایی است که بتوانند خود و جامعه را ارتقا دهند.
نباید بپذیریم که فرزندان ما در کانکس بنشینند
رئیسجمهور افزود: با کمک و اراده جمعی میتوان بسیاری از مشکلات را با سرعت حل کرد. زمان از دست رفته است و دیگر فرصت تأخیر نداریم. ۴۷ سال از پیروزی انقلاب گذشته و هنوز در گوشهوکنار کشور مدارس کانکسی داریم؛ این موضوع برای هیچکس قابلپذیرش نیست. باید با جدیت آن را جمع کنیم. اگر مشکلی وجود دارد، باید شفاف بیان شود تا کمک کنیم، اما شرط نخست، درد داشتن است. کسی که درد را حس کند، درمان را پیدا میکند.
پزشکیان تصریح کرد: نباید بپذیریم که فرزندان ما در کانکس بنشینند یا در شرایط نامطلوب آموزش ببینند. نخست باید نپذیریم، سپس راهحل خواهیم یافت. اگر این روحیه در شما مسئولان، خیرین، معلمان و مردم شکل بگیرد، در وجود دانشآموزان و دانشجویان نیز انگیزه و امید پدید میآید و مسیر پیشرفت هموار خواهد شد.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد: آینده کشور در گرو تربیت درست امروز فرزندان است. هیچ ساختمان، ابزار یا دستگاهی بهتنهایی ارزشی ندارد؛ ارزش در انسانهاست. باید انسانهایی تربیت کنیم که بتوانند جامعه را بسازند و مشکلات را حل کنند.
پزشکیان ضمن قدردانی از خیرین، مسئولان، استاندار آذربایجان غربی و حجتالاسلام دیرباز که از تهران در این سفر همراه بودند، اظهار داشت: امیدوارم با سرعت بیشتری مسیر پیشرفت آموزشی استان طی شود. دولت در کنار شماست و هر کمکی بتوانیم انجام خواهیم داد، اما منتظر ما نباشید. هرگاه خودتان اراده کنید، راه را خواهید یافت.
رئیسجمهور در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ضرورت خودباوری و تحول در نگاه مدیریتی گفت: در گذشته وقتی برای پیگیری امور به تهران میرفتم، تصورم از مدیریت فقط گرفتن بودجه و منابع مالی بود، اما امروز باور دارم که مدیریت یعنی خلق فرصت و ساختن مسیر.
پزشکیان افزود: روزی تصمیم گرفتم دیدگاه خود را تغییر دهم و به جای نگاه به دیگران، بر تواناییهای خود تکیه کنم. همان زمان فهمیدم که میتوان با باور و تلاش، مسیرهای جدیدی گشود. در دوران مدیریتم، بدون اتکا به دیگران، هر کاری که احساس میکردم به نفع مردم است، در همان استان انجام دادم. اکنون نیز باور دارم که اگر ما نباشیم یا نتوانیم کمک کنیم، شما نباید متوقف شوید. هیچکس نباید به حضور ما وابسته باشد؛ مهم آن است که نپذیرید وضعیت موجود ادامه یابد.
رئیسجمهور با تأکید بر جایگاه آموزش و سلامت گفت: در نگاه بسیاری از دولتها، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت بهعنوان وزارتخانههای هزینهبر شناخته میشوند، در حالی که به باور من، آموزش و سلامت انسانها بزرگترین سرمایههای کشورند. نفت، گاز و ساختمان داراییاند، اما انسانِ آگاه و سالم، سرمایه واقعی است. اگر به تربیت انسانها توجه کنیم، کشور نجات پیدا خواهد کرد.
