ابو آلاء ولائی: تصمیم برای انتقام همچنان پابرجاست

به گزارش کردپرس، ابو آلاء ولائی، دبیرکل کتائب سیدالشهداء، تأکید کرد تصمیم برای خونخواهی و انتقام از کشتهشدگان حشد الشعبی همچنان پابرجاست و هیچ عقبنشینی از این تصمیم صورت نگرفته است.
ولائی اعلام کرد این تصمیم، تصمیمی «اعتقادی و ملی» است و بنا بر درخواست رهبران چارچوب هماهنگی، بهویژه هادی عامری، تنها زمان اجرای آن به تعویق افتاده تا درباره زمان و نحوه اجرای آن بازنگری شود.
دبیرکل کتائب سیدالشهداء تأکید کرد که اصل تصمیم همچنان پابرجاست و باید پاسخ حملات به طرفهایی که در این حملات دست داشتهاند، داده شود.
او همچنین خطاب به طرفهای مرتبط با حملات گفت از فرصت ایجادشده در پی تعویق اجرای عملیات انتقام استفاده کنند و پیش از آنکه هدف اقدامات تلافیجویانه قرار گیرند، برای «بازگرداندن حقوق عراق» اقدام کنند.
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