پزشکیان‌: بهترین زمان برای دستیابی به توافق شرایط کنونی است

به گزارش کرد پرس، در بخش دوم نشست خبری رئیس جمهور با خبرنگاران ، دکتر پزشکیان در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری فارس در خصوص رویکرد دولت در مسیر تقویت تعاملات با کشورهای همسایه ، با تشریح رویکرد دولت در حوزه همکاری‌های منطقه‌ای و دیپلماسی همسایگی، اظهار داشت: در رابطه با همکاری‌های منطقه‌ای، ما همزمان چند مسیر را دنبال می‌کنیم و اقدامات مختلفی در این زمینه در حال انجام است.

رئیس جمهور با اشاره به مواضع کشورهای منطقه در جریان جنگ ۱۲ روزه، افزود: در جریان جنگ، به‌ویژه در جنگ ۱۲ روزه، همه کشورهای منطقه، اسرائیل و آمریکا را محکوم کردند. این موضوع ساده‌ای نبود؛ چراکه در گذشته کمتر شاهد چنین موضع‌گیری صریح و رسمی از سوی کشورهای منطقه در برابر آنها بودیم.

دکتر پزشکیان با اشاره به برخی تبعات امنیتی ناشی از پاسخ ایران به حملات انجام‌شده از خاک کشورهای منطقه، تصریح کرد: البته اقداماتی که در جریان جنگ رمضان اتفاق افتاد، تا حدودی شرایط را پیچیده‌تر کرد؛ چراکه ما به پایگاه‌های آمریکایی در مناطق مختلف پاسخ دادیم و این پایگاه‌ها در خاک کشورهای دیگر قرار داشتند. طبیعی است که این کشورها از این موضوع متأثر شوند.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه پاسخ ایران در چارچوب دفاع از امنیت و تمامیت ارضی کشور صورت گرفته است، تصریح کرد: ما بارها این مسئله را توضیح داده‌ایم. از پایگاه‌هایی که در خاک این کشورها قرار داشت، به کشور ما حمله شده بود. نمی‌توانستیم اجازه دهیم از خاک یک کشور به ایران حمله شود و ما هیچ واکنشی نشان ندهیم. بنابراین لازم بود پاسخ داده شود تا از تکرار چنین اقداماتی جلوگیری شود.

دکتر پزشکیان با وجود این پیچیدگی‌ها، روند روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه را رو به بهبود ارزیابی کرد و گفت: علی‌رغم این مسائل، ارتباط ما با کشورهای منطقه در حال بهتر شدن است.

رئیس‌جمهور با اشاره به همکاری کشورهای همسایه در شرایط جنگی، تصریح کرد: پاکستان اکنون با تمام وجود در حال همکاری است. افغانستان نیز همکاری بسیار خوبی دارد. ترکمنستان همکاری مناسبی دارد، روسیه و عراق نیز به خوبی به ما کمک کردند،‌ در مورد آذربایجان نیز با وجود برخی مسائل سیاسی، گفت‌وگو و تعامل ادامه پیدا کرده است.

دکتر پزشکیان با تأکید بر نقش دیپلماسی منطقه‌ای در کاهش آثار محاصره و محدودیت‌های ناشی از جنگ، خاطرنشان کرد: اگر این روند در دیپلماسی منطقه‌ای وجود نداشت، باید پرسید تدارکات و امکاناتی که امروز در اختیار کشور قرار می‌گیرد، از کجا تأمین می‌شد.

رئیس جمهور با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد ناامنی در مرزهای کشور، گفت: از شمال‌غرب و جنوب‌شرق، برنامه این بود که حتی به پاسگاه‌های مرزی ما حمله شود و نیرو وارد کشور کنند؛ اما این اتفاق نیفتاد. بخشی از این اقدامات با پاسخ ما مواجه شد و از سوی دیگر، خود کشورهای همسایه نیز با جدیت در مقابل افرادی که قصد ورود از خاک آنها به ایران و ایجاد آشوب داشتند، ایستادند.

دکتر پزشکیان با اشاره به همکاری دولت‌های افغانستان و پاکستان در جلوگیری از ورود عناصر بیگانه به خاک ایران، افزود: هم افغانستان و هم پاکستان از سوی دولت‌های خود گروه‌هایی را برای کنترل این وضعیت مستقر کرده بودند و اعلام کرده بودند هیچ‌کس حق ندارد از خاک آنها وارد ایران شود و در داخل کشور آشوب ایجاد کند.

رئیس‌جمهور هدف این اقدامات را ایجاد ناامنی داخلی و فعال‌سازی شکاف‌های اجتماعی دانست و تصریح کرد: نقشه این بود که با ضربه زدن به نیروی انتظامی، اعتراضات و آشوب‌های خیابانی آغاز شود، مسائل قومیتی شکل بگیرد و در نهایت کشور دچار تکه‌تکه شدن و گسست داخلی شود. مردم و دولت‌های منطقه در کنار تدابیری که در داخل نظام اتخاذ شد، اجازه ندادند این نقشه عملی شود و ما از همه آنها قدردانی و تشکر می‌کنیم.

دکتر پزشکیان با اشاره به توسعه روابط اقتصادی با پاکستان، اظهار کرد: حجم مبادلات ما با پاکستان در حال افزایش است و از حدود سه میلیارد به سمت ۱۰ میلیارد در حال ارتقا است. ارتباطی که اکنون شکل گرفته، استثنایی است و قرار است این روند نیز تقویت شود.

رئیس جمهور با اشاره به سیاست دولت در تفویض اختیار بیشتر به دستگاه‌های اجرایی و فعال‌سازی ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی، افزود: ما اختیار داده‌ایم و اجازه داده‌ایم که دستگاه‌های مختلف مستقیماً با کشورهای همسایه ارتباط داشته باشند و آنها نیز این کار را انجام می‌دهند.

دکتر پزشکیان همچنین با اشاره به همکاری چین و روسیه در مجامع بین‌المللی، گفت: چین و روسیه نیز در مجامع بین‌المللی از ظرفیت خود استفاده کرده‌اند و در مواردی قطعنامه‌ها را وتو کرده‌اند. حتی در رابطه با قطعنامه‌های مربوط به تنگه هرمز نیز مواضعی اتخاذ شده است. در مجموع، تا جایی که آنها امکان دارند و ما نیز می‌توانیم، در حال تعامل و استفاده از ظرفیت‌های موجود هستیم.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه سیاست خارجی و تعامل با کشورهای دیگر نباید به وابستگی و انتظار از دیگران منجر شود، اظهار کرد: من هم در خدمت مقام معظم رهبری شهید این موضوع را گفته‌ام و هم امروز می‌گویم که ما نباید امید و اتکای خودمان را به دیگران قرار دهیم.

دکتر پزشکیان با اشاره به آموزه‌های حضرت علی(ع) در زمینه اتکا به خداوند و استقلال در تصمیم‌گیری، افزود: ما اگر بنشینیم و منتظر دیگران باشیم که بیایند آن چیزی را که ما می‌خواهیم انجام دهند، شکست خورده‌ایم. هیچ‌کس جای خود ما و مردم خود ما را نمی‌گیرد. ما امیدمان را به خداوند و مردم کشور خودمان بسته‌ایم.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه دولت در عین توسعه روابط خارجی، مسئولیت اصلی خود را در قبال مردم و ظرفیت‌های داخلی می‌داند، تصریح کرد: ما با دیگران ارتباط برقرار می‌کنیم و تلاش می‌کنیم روابط را توسعه دهیم، اما نباید انتظار داشته باشیم آنها هر آنچه ما می‌خواهیم انجام دهند. اگر با چنین انتظاری بنشینیم، باید شکست را نیز امضا کنیم.

دکتر پزشکیان در ادامه با اشاره به اصل مسئولیت‌پذیری در مدیریت کشور، اظهار داشت: ما باید در برابر مردم خودمان خدمتگزار باشیم و مسئولیت خودمان را بپذیریم.

رئیس‌جمهور در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه فرهیختگان در خصوص رویکرد دولت در مسیر ترمیم کابینه و ارتقای کارآمدی تأکید کرد: از نظر علمی و بر اساس شناخت تجربی، معتقدم مشکل کشور صرفاً با تغییر افراد حل نمی‌شود. ما ۴۸ سال است که افراد را تغییر می‌دهیم؛ چرا مشکلات را حل نکرده‌ایم؟

دکتر پزشکیان با تأکید بر ضرورت تمرکز سیاست‌گذاری بر حل مسائل ساختاری، افزود: ما باید مشکل را حل کنیم، نه اینکه صرفاً آدم عوض کنیم. اگر مشکلی وجود دارد و من نمی‌توانم آن را به‌طور کامل حل کنم، کسی که می‌تواند کمک کند، باید بیاید و کمک کند؛ نه اینکه صرفاً فرد دیگری جایگزین شود و بعد از مدتی همان مشکل دوباره باقی بماند.

رئیس‌جمهور با اشاره به تبعات احتمالی تغییر مکرر مدیران در شرایط بحرانی، اظهار کرد: اگر مجلس محترم وزرای ما را که تصمیم گرفته بود استیضاح کند، استیضاح می‌کرد، مطمئن باشید اکنون با مشکلات عدیده ای مواجه بودیم.

دکتر پزشکیان با تشریح ضرورت ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف پیش از اتخاذ تصمیمات مهم، گفت: برای اینکه تصمیمی بگیریم، نمی‌توانم صرفاً دستور بدهم که فلان کار را انجام دهید. وزرای مختلف باید به یک زبان و نگاه مشترک برسند و این فرآیند زمان می‌برد.

رئیس جمهور افزود: برای نمونه، در موضوع بنزین نمی‌توانم دستور بدهم که از فردا فلان اتفاق بیفتد؛ چون ممکن است کشور را دچار مشکل کنیم. باید هم در داخل دولت و هم خارج از دولت با دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف گفت‌وگو کنیم، دغدغه‌های آنها را بدانیم، آنها نیز دغدغه‌های ما را بدانند و در نهایت به یک راه‌حل مشترک برسیم.

دکتر پزشکیان با اشاره به اهمیت ثبات مدیریتی در اجرای سیاست‌ها، خاطرنشان کرد: ما تازه به یک تصمیم رسیده بودیم و می‌خواستیم آن را اجرا کنیم که موضوع استیضاح وزرا مطرح شد. اگر وزیر دیگری می‌آمد، دوباره باید با او می‌نشستیم، گفت‌وگو می‌کردیم، مسائل را توضیح می‌دادیم و به زبان مشترک می‌رسیدیم؛ در این صورت، عملاً زمان دولت برای اقدام و اجرا از بین می‌رفت.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دولت از مشارکت کارشناسان و نخبگان برای حل مسائل کشور استقبال می‌کند، گفت: اگر کسی می‌خواهد کمک کند، ما از او استقبال می‌کنیم. اعلام کرده‌ام هرکس بتواند در هر زمینه‌ای به دولت کمک کند، دست او را به گرمی می فشاریم.

دکتر پزشکیان با اشاره به جلسات گسترده دولت با دانشگاهیان در حوزه‌های مختلف، افزود: اکنون بیشترین جلسات را با دانشگاهیان در حوزه اقتصاد، مدیریت، برنامه‌ریزی و سیاست برگزار می‌کنیم و از استادان دانشگاه می‌خواهیم بگویند چه کمکی می‌توانند به کشور بکنند.

رئیس‌جمهور با اشاره به واگذاری ظرفیت‌های مطالعاتی و کارشناسی به دانشگاه‌ها در حوزه آب و کشاورزی، اظهار داشت: به دانشگاه‌ها اختیار می‌دهیم و از آنها می‌خواهیم در حل مسائل مشارکت کنند. اکنون دانشگاه‌های تهران، مشهد، تربیت مدرس و تعدادی از استادان حوزه آب و کشاورزی کشور جمع شده‌اند، یک هسته تشکیل داده‌اند، در حال بررسی مسائل هستند و برای آنها طراحی و راهکار ارائه می‌کنند.

دکتر پزشکیان با تأکید بر اینکه پیوند میان دانش کارشناسی و مدیریت اجرایی برای حل مسائل کشور ضروری است، تصریح کرد: مدیران ما باید همراهی کنند. کارشناسان نظریه و راهکار ارائه می‌کنند و مدیران باید آن را در عمل و در عرصه اجرا به کار بگیرند. با تغییر افراد، مشکل حل نمی‌شود؛ باید خود مشکل را حل کنیم.

رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت اصلاح ساختارهای کشور پس از گذشت دهه‌ها، اظهار داشت: برای من، به‌عنوان یک ایرانی که در این کشور زندگی می‌کنم، قابل قبول نیست که پس از ۴۸ سال وضعیت اقتصاد، صنعت، کشاورزی، آموزش و فرهنگ کشور به این شکل باشد و به جای حل مسائل، صرفاً افراد را تغییر داده باشیم.

دکتر پزشکیان با رد هرگونه وابستگی به جایگاه و قدرت سیاسی، تصریح کرد: استعفای ما مسئله‌ای نیست. من به قدرت نچسبیده‌ام و این‌گونه نیست که چون رئیس‌جمهور شده‌ام، تغییر کرده باشم. همان آدمی هستم که زمانی نماینده بودم و همان آدمی خواهم بود که اگر فردا هیچ‌کاره باشم.تنها تفاوت این است که اکنون بار سنگین مسئولیت مشکلات این کشور بر عهده ماست و به همین دلیل می‌گوییم هرکس می‌تواند کمک کند، به میدان بیاید؛ نه اینکه از کنار میدان بگوید لنگش کن.

رئیس جمهور با تأکید بر استمرار مسئولیت‌پذیری دولت در شرایط دشوار کشور، خاطرنشان کرد: امروز با قدرت ایستاده‌ایم و با قدرت ادامه خواهیم داد. تا جایی که جان در بدن و نفس در سینه داریم، از تمامیت کشور، مردم، عزت و سربلندی ایران دفاع خواهیم کرد.تلاش ما این است که با وحدت و انسجام پیش برویم و کاری نکنیم که خدای نکرده دشمن شاد شود یا کشور از داخل با مشکل مواجه شود. این مسیری است که در پیش گرفته‌ایم.

دکتر پزشکیان در پاسخ به پرسش خبرنگار پایگاه خبری انصاف نیوز درباره شکاف اجتماعی ایجاد شده در سال ۱۴۰۴ و سرانجام کمیته پیگیری نیز اظهار داشت: جنگ هنوز مدت زیادی از آغازش نگذشته بود و حدود ۲۰ تا ۲۵ روز بعد، یعنی در ۱۸ بهمن و سپس ۹ اسفند، این مسائل و حوادث شکل گرفت.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه شرایط جنگی و حجم بالای مسئولیت‌های جاری، پیگیری برخی موضوعات را با دشواری مواجه کرده است، افزود: راستش را بخواهید، آن‌قدر درگیر مسائل مختلف هستیم که هنوز خودم به‌صورت مستقیم پیگیری نکرده‌ام که این گزارش به کجا رسیده است. می‌گویند بررسی‌هایی انجام شده و ما نیز موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

دکتر پزشکیان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از تجربه حوادث گذشته برای اصلاح حکمرانی، تصریح کرد: حداقل باید تلاش کنیم اشتباهات را تکرار نکنیم. نباید کاری کنیم که روندی که به هیچ وجه قابل قبول نبود، دوباره اتفاق بیفتد.

رئیس جمهور در عین حال با بیان اینکه حجم مسائل جاری کشور موجب شده است برخی موضوعات در اولویت‌های بعدی قرار گیرد، گفت: وقتی انسان دردهای مختلف دارد، معمولاً اگر درد شدیدتری ایجاد شود، دردهای قبلی را کمتر احساس می‌کند. البته نباید هیچ مسئله‌ای فراموش شود، اما واقعیت این است که این مسئله آن‌قدر سنگین است که ذهن ما را درگیر کرده است. ان‌شاءالله آن را پیگیری خواهیم کرد.

رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری رکنا درباره چشم‌انداز دولت نسبت به دستیابی به صلح پایدار، اظهار داشت: تلاش می‌کنیم حداقل بر مردم ما زیاد سخت نگذرد؛ هرچند می‌دانیم شرایط سخت است. ما درک می‌کنیم که اکنون در همه زمینه‌ها سختی‌هایی وجود دارد.

دکتر پزشکیان با تأکید بر اینکه شرایط کنونی می‌تواند فرصت مناسبی برای پیگیری مسیر توافق و حل‌وفصل مسائل از طریق گفت‌وگو باشد، افزود: اگر گاهی از این صحبت می‌شود که به توافق برسیم، من معتقدم اکنون بهترین زمان برای توافق است؛ چرا که انسجام، قدرت و وحدت در کشور وجود دارد و تا جایی که من اطلاع دارم، ایران را در این جنگ و این درگیری، پیروز و مقتدر می‌دانند.

رئیس‌جمهور ادامه داد: ما در چنین شرایطی می‌توانیم حقوق و مطالبات خودمان را از مسیر گفت‌وگوها پیگیری کنیم. آنها باید بپذیرند که حقوق ما را به رسمیت بشناسند و آن را تأمین کنند. طبیعتاً ما نیز چیزی جز حق و حقوق کشور و مردم خودمان را مطالبه نمی‌کنیم.

دکتر پزشکیان با بیان اینکه حل مسائل موجود صرفاً از طریق جنگ امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: طبیعتاً مسائل تنها با جنگ حل نمی‌شود، بلکه متغیرهای مختلفی وجود دارد که باید روی آنها کار کنیم. ما تلاش می‌کنیم در مسیر صلح، ان‌شاءالله بر اساس همان بندهایی که در تفاهم‌نامه وجود داشته است، حرکت کنیم.

رئیس جمهور با تأکید بر اصل رفتار متقابل در مذاکرات و ضرورت حفظ منافع ملی خاطرنشان کرد: هر مقدار که آنها جلو بیایند، ما نیز جلو می‌رویم و هر مقدار که جلو نیایند، ما نیز آن را نمی‌پذیریم. این‌گونه نیست که اگر بخواهند زور بگویند، ما زیر بار زور برویم.

دکتر پزشکیان در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی در خصوص تمهیدات دولت برای موفقیت دیپلماسی نیز، گفت: تقریباً هر روز درباره این موضوع بحث می‌کنیم که چگونه باید این روند را مدیریت کنیم تا از وضعیت نه جنگ و نه صلح خارج شویم و بتوانیم به تفاهمی برسیم که در چارچوب آن، مبانی اعتقادی و ارزش‌های خودمان حفظ شود و در عین حال، دشمن را از هرگونه طمع و امید برای حمله به کشورمان ناامید کنیم.

رئیس جمهور با اشاره به استمرار رایزنی‌های دیپلماتیک و تلاش‌های صورت‌گرفته برای مدیریت شرایط موجود، اظهار کرد: ما در حال گفت‌وگو و پیشبرد این مسیر هستیم. طبیعتاً آقای عراقچی ممکن است در ساعات مختلف شبانه‌روز نیز با طرف‌های مختلف تماس داشته باشند و مجبور باشند پاسخ‌هایی ارائه کنند. اگر انصاف را رعایت کنیم، باید بپذیریم که ما از تمام ظرفیت‌هایی که در اختیار داریم و هر آنچه در توانمان است، استفاده می‌کنیم تا امور را با آرامش پیش ببریم و تلاش کنیم مسیر را در یک فضای امن ادامه دهیم.

دکتر پزشکیان با تأکید بر ضرورت پایان یافتن جنگ از طریق دستیابی به یک راه‌حل سیاسی و پایدار افزود: برای همیشه که نمی‌توان جنگید؛ بالاخره باید آن را در نقطه‌ای به پایان رساند. باید در جایی که بیشترین نفوذ و امکان اثرگذاری را داریم، بتوانیم کار کنیم و تلاش کنیم. ما ان‌شاءالله در حال کارسازی این مسیر هستیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه دولت در صورت ایجاد فضای اعتماد، همچنان مسیر تفاهم را دنبال خواهد کرد، تصریح کرد: کلیت قضیه این است که ما مصمم هستیم ان‌شاءالله همان تفاهم‌نامه را مبنا قرار دهیم؛ به شرط آنکه آمریکا از فضای بی‌اعتمادی‌ای که ایجاد کرده است دست بردارد و فضای اعتماد شکل بگیرد. واقعاً آمریکا برای ما غیرقابل اعتماد است، اما به هر حال اگر بتوانیم مقداری در مسیر پیش برویم و مسئله را حل کنیم، در حال تلاش برای تحقق آن هستیم.

دکتر پزشکیان در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری ایکنا در خصوص میزان رضایت رئیس جمهور از عمل به آموزه های نهج البلاغه در دولت وفاق ملی تصریح کرد: در رابطه با نهج‌البلاغه و آموزه‌های نهج‌البلاغه و اینکه با وفاق چه کارهایی می‌توان انجام داد، من خودم این باور را دارم که مشکل ما شیعیان این است که نمی‌دانیم امام ما چه گفته است و چگونه باید بر اساس آن عمل کنیم.اگر ما راه حضرت علی(ع) را دنبال کنیم، باور واعتقادم این است که می‌توانیم مملکت را متحول کنیم. این موضوع در همان نگاهی که به انسان و مردم داریم نیز خودش را نشان می‌دهد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق همه انسان‌ها فارغ از رنگ، قومیت و جنسیت، گفت: وقتی از حقوق همه انسان‌ها، جدا از رنگ، قومیت و جنسیت سخن می‌گوییم، در حقیقت از همان آموزه‌هایی صحبت می‌کنیم که امام(ع) از ما خواسته و خداوند نیز بر آن تأکید کرده است. من این موضوع را بارها در جلسات با جریان‌های مختلف مطرح کرده‌ام. برخی ممکن است بگویند این نگاه تغییر کرده است، اما ما تغییر نکرده‌ایم؛ اکنون باید این آموزه‌ها را در عمل اجرا کنیم.

دکتر پزشکیان با اشاره به فرمان حضرت علی(ع) به مالک اشتر درباره نحوه مواجهه با مردم، تصریح کرد: حضرت علی(ع) به مالک دستور می‌دهد که قلبت را سرشار از خدمت به مردم کن؛ «وَأَشْعِرْ قَلْبَکَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِیَّةِ وَالْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَاللُّطْفَ بِهِمْ». یعنی نسبت به مردم رحمت، محبت و لطف داشته باش؛ نه اینکه صرفاً این مفاهیم را بر زبان بیاوری، بلکه باید در درون قلبت نسبت به مردم وجود داشته باشد.

رئیس جمهور ادامه داد: حضرت علی(ع) تأکید می‌کند که با مردم همچون موجوداتی درنده رفتار نکن؛ «وَلَا تَکُونَنَّ عَلَیْهِمْ سَبُعًا ضَارِیًا تَغْتَنِمُ أُکُلَهُمْ». مردم دو دسته‌اند؛ یا برادر دینی تو هستند و یا در خلقت با تو برابرند؛ «فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ: إِمَّا أَخٌ لَکَ فِی الدِّینِ، وَإِمَّا نَظِیرٌ لَکَ فِی الْخَلْقِ ».

دکتر پزشکیان با اشاره به ضرورت رویکرد رحمانی و عادلانه در مواجهه با خطاهای مردم، افزود: ممکن است برخی افراد دچار خطا شوند؛ چه از روی عمد و چه از روی اشتباه. حضرت علی(ع) می‌گوید از آنها بگذر و با آنها با رحمت برخورد کن؛ همان‌گونه که دوست داری خداوند نیز از تو بگذرد و نسبت به تو رحمت داشته باشد.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه مسئولیت در برابر مردم، همواره در چارچوب مسئولیت الهی تعریف می‌شود، تصریح کرد: تو بر این مردم حاکم هستی، اما والی اصلی، حضرت علی(ع) بود و او بر تو حاکم است و خداوند نیز بر همه ما حاکم است. نکته قابل توجه این است که حضرت علی(ع) در جمع‌بندی این فرمان نمی‌گوید خودت را در مقابل مردم قرار نده، بلکه می‌فرماید: «وَلَا تَنْصِبَنَّ نَفْسَکَ لِحَرْبِ اللَّهِ»؛ خودت را در موضع جنگ با خدا قرار نده.»

دکتر پزشکیان با بیان اینکه تقابل با مردم، در منطق حکمرانی دینی به معنای قرار گرفتن در برابر اراده الهی است، خاطرنشان کرد: جنگ با خدا یعنی ایستادن در مقابل مردم. اگر ما مسئولان، مدیران و هر فردی که مسئولیتی بر عهده دارد، واقعاً به این آموزه‌ها باور داشته باشیم، باید بدانیم که نباید با مردم دربیفتیم، بلکه باید خدمتگزار آنها باشیم.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: اگر چنین نگاهی در جامعه حاکم باشد، هیچ قدرتی نمی‌تواند نسبت به خاک و سرزمین ما طمع کند و هیچ‌کس جرئت نخواهد کرد در آب و خاک ما طمع داشته باشد؛ مشروط بر اینکه رابطه ما با مردم، رابطه‌ای مبتنی بر کرامت، عدالت و خدمت باشد.

دکتر پزشکیان با اشاره به اختلافات موجود در جامعه و ضرورت عبور از منیت‌ها و خودبرتربینی‌ها گفت: به نظر من، ریشه بسیاری از این اختلافات، منیت است. اگر تصور می‌کنی از دیگری بهتری، عمل کن و برتری خودت را در عمل نشان بده.

رئیس جمهور با استناد به آموزه‌های قرآن کریم درباره نحوه مواجهه با مردم، افزود: خداوند در قرآن به پیامبر(ص) می‌فرماید: «إِنَّا أَرْسَلْنَاکَ بِالْحَقِّ بَشِیرًا وَنَذِیرًا». پیامبر برای بشارت دادن و هشدار دادن فرستاده شده است. همچنین خداوند می‌فرماید: «أَفَأَنْتَ تُکْرِهُ النَّاسَ حَتَّیٰ یَکُونُوا مُؤْمِنِینَ»؛ آیا تو می‌خواهی مردم را مجبور کنی تا مؤمن شوند؟

دکتر پزشکیان ادامه داد: اگر خداوند می‌خواست همه مردم را مؤمن کند، خودش این کار را انجام می‌داد. خداوند در قرآن می‌فرماید: «وَلَوْ شَاءَ رَبُّکَ لَآمَنَ مَنْ فِی الْأَرْضِ کُلُّهُمْ جَمِیعًا». بنابراین، چه کسی گفته است که من آمده‌ام و باید همه حرف من را گوش کنند؟ ما در دولت آمده‌ایم تا خدمتگزار مردم باشیم و تلاش کرده‌ایم همین نگاه و ایده را در عمل پیاده کنیم.

رئیس‌جمهور با اشاره به رویکرد دولت در واگذاری اختیارات به استانداران، اظهار کرد: همین اختیاراتی که به استانداران داده‌ایم، مبتنی بر همین نگاه است؛ اینکه بتوانیم با مردم بنشینیم، با آنها گفت‌وگو کنیم و آنها را در فرآیند تصمیم‌گیری و حل مسائل مشارکت دهیم. این رویکرد نیز برگرفته از همان نگاهی است که بر خدمتگزاری به مردم و مشارکت دادن آنها تأکید دارد.

دکتر پزشکیان در عین حال با تأکید بر دشواری اصلاح الگوهای رفتاری و مدیریتی تصریح کرد: البته باید بدانیم و خودمان را نیز بدانیم که تغییر رفتار کار ساده‌ای نیست. گفتن و بیان کردن این مفاهیم بسیار ساده است، اما تبدیل کردن آنها به رفتار و رویه حکمرانی، نیازمند تلاش و استمرار است.

رئیس جمهور با اشاره به فاصله تاریخی میان آموزه‌های دینی و عمل به آنها، خاطرنشان کرد: اگر به این آموزه‌ها اعتقاد داریم، پرسش این است که چرا به آنها عمل نمی‌کنیم؟ چرا به قرآن و سخنان خداوند عمل نمی‌کنیم؟ دلیل اینکه به این آموزه‌ها عمل نمی‌کنیم، این است که تغییر رفتار کار ساده‌ای نیست. آنچه مهم است، این است که این باورها را از سطح سخن و اعتقاد، به سطح عمل، رفتار و شیوه حکمرانی منتقل کنیم.

دکتر پزشکیان در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه سازندگی درباره استفاده از ظرفیت احزاب برای کمک به دولت در مسیر توسعه و نوسازی، اظهار داشت: در رابطه با ظرفیت احزاب و این موضوع، باید توجه داشته باشیم که بین گفت‌وگو و عمل فاصله زیادی وجود دارد. اینکه بگوییم از ظرفیت‌ها استفاده کنیم، اما در عمل مشخص نباشد این ظرفیت چگونه باید به کار گرفته شود، کافی نیست.

رئیس جمهور با تشریح رویکرد دولت در زمینه حکمرانی مأموریت‌محور افزود: ما اکنون به دنبال این هستیم که کار را به صورت مأموریت‌محور پیش ببریم. کسانی که توانایی انجام یک کار را دارند، باید محدوده مأموریت و حوزه‌ای را که می‌توانند اصلاح کنند، به‌طور مشخص تعریف کنند. سپس اختیارات قانونی و مدیریتی لازم را در اختیار آنها قرار دهیم تا بتوانند آن مأموریت را انجام دهند و طبیعتاً بر روند اجرای کار نیز نظارت صورت گیرد.

دکتر پزشکیان با تأکید بر ضرورت استقرار نظام ارزیابی مبتنی بر عملکرد، گفت: در گفت‌وگویی که با اساتید مدیریت دانشگاه‌ها داشتیم ، بحث بر این بود که اساتید مدیریت، شاخص‌های مشخصی را برای بنگاه‌های مختلف و مسائل گوناگون طراحی کنند؛ هم در حوزه انتخاب نیروی انسانی، هم در زمینه نظارت بر اجرای کار و هم در ارزیابی نتیجه‌ای که باید حاصل شود.

رئیس جمهور تصریح کرد: ما باید با افراد بر اساس نتیجه کارشان قرارداد ببندیم، نه صرفاً بر اساس آنچه می‌گویند. صرف اینکه فردی ادعا کند می‌تواند کاری را انجام دهد، کافی نیست؛ باید نتیجه عملکرد او نیز قابل ارزیابی باشد.

دکتر پزشکیان با اشاره به ضرورت فاصله گرفتن از رویکردهای مبتنی بر جابه‌جایی مستمر مدیران بدون حل ریشه‌ای مسائل، اظهار کرد: ما این آمادگی را داریم و اعلام هم کرده‌ایم. اینکه صرفاً یک مدیر را تغییر دهیم، مسئله را حل نمی‌کند؛ چرا که ممکن است پس از یک یا دو سال، مدیر بعدی نیز همان فرد را تغییر دهد و دوباره همان چرخه تکرار شود.

رئیس‌جمهور ادامه داد: رویکرد درست این است که فرد یا تیمی بگوید ما می‌توانیم این مشکل را به این شکل حل کنیم، اختیارات مورد نیازمان را نیز مشخص کنیم و اگر آن اختیار در اختیار دولت باشد، دولت آن را به تیم مربوطه واگذار کند. سپس یک منطقه یا یک حوزه مشخص را در اختیار آنها قرار دهیم و بگوییم بروید و آن را اصلاح کنید.

دکتر پزشکیان با تأکید بر اهمیت نظارت عمومی و تخصصی بر عملکرد مدیران و تیم‌های مأموریت‌محور افزود: شما به عنوان خبرنگار نیز می‌توانید بر این روند نظارت کنید. البته خود ما نیز نظارت خواهیم کرد. علاوه بر این، دانشگاه‌ها را نیز درگیر این فرآیند می‌کنیم تا بتوانند بر کارهای ما نظارت داشته باشند و ارزیابی کنند که اقدامات انجام‌شده تا چه اندازه به نتیجه رسیده است.

رئیس جمهور با بیان اینکه استفاده از ظرفیت نخبگان باید به یک سازوکار پایدار برای حل مسائل کشور تبدیل شود، اظهار کرد: حتی پیشنهادی که خدمت رهبر شهیدمان، مطرح کرده بودم و اکنون نیز مجدداً آن را پیگیری می‌کنم، این است که نامه‌ای خدمت رهبر عزیزمان بنویسیم و درخواست کنیم تیمی برای این منظور تشکیل شود.

دکتر پزشکیان درباره ویژگی‌های این تیم پیشنهادی گفت: این تیم باید متشکل از افراد خبره و کارآزموده باشد؛ هم افرادی که میدان کار را تجربه کرده‌اند، هم کسانی که در حوزه مدیریت، تجارت، صنعت و مسائل تخصصی مربوط به هر حوزه صاحب‌نظر هستند و متناسب با رشته و مأموریتی که انتخاب می‌کنیم، بتوانند در آن حوزه نقش‌آفرینی کنند.

رئیس جمهور همچنین بر ضرورت حضور افراد متعهد به منافع ملی و صاحب‌نظران سیاسی در چنین ساختاری تأکید کرد و افزود: در کنار افراد متخصص و کارآزموده، باید کسانی نیز حضور داشته باشند که سیاسی هستند و سیاستمدارند؛ نه اینکه سیاسی‌کار باشند. منظور، افرادی است که دلسوز کشور هستند و دغدغه منافع ملی را دارند.

رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام حکمرانی شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های اقتصادی اظهار داشت: بیش از ۱۵۰۰ شرکت در کشور وجود دارد که نحوه انتخاب مدیران و اعضای هیئت‌مدیره آنها همواره محل بحث بوده است. پیشنهاد ما این است که یک تیم تخصصی، افراد را بر اساس شاخص‌های شایستگی انتخاب و عملکرد آنان را ارزیابی کند و پس از یک دوره مشخص، اگر اهداف مورد نظر محقق نشده بود، نسبت به تغییر آنها اقدام شود.

دکتر پزشکیان تأکید کرد: معیار باید عملکرد باشد، نه وابستگی سیاسی، جناحی، حزبی، دوستی یا دشمنی. اگر فردی را من معرفی کردم اما یک گروه کارشناسی تشخیص داد که آن فرد شایستگی لازم را ندارد، باید آن نظر کارشناسی را بپذیریم.

رئیس‌جمهور ادامه داد: در جلسات مختلف نیز این موضوع را مطرح کرده‌ام که وقتی بیمار می‌شویم، برای درمان به دنبال پزشک حاذق و متخصص می‌گردیم؛ حتی اگر آن پزشک اعتقادات یا گرایش‌های ما را نداشته باشد. هیچ‌کس حاضر نیست سلامت خود را به دلیل تعلق سیاسی پزشک به خطر بیندازد. بنابراین چرا در اقتصاد، صنعت، کشاورزی و مدیریت کشور به همین منطق عمل نکنیم و به دنبال افراد توانمند و خبره نباشیم؟

دکتر پزشکیان گفت: ممکن است مدیری اصلاً من را قبول نداشته باشد، اما اگر توانایی اداره یک مجموعه را دارد، باید بتواند آن مسئولیت را بر عهده بگیرد. اگر کارخانه‌ای را به فرد توانمند بسپاریم و او بتواند آن را درست اداره کند، کشور منتفع خواهد شد؛ مسئله این نیست که آن فرد من را قبول داشته باشد یا نداشته باشد.

رئیس جمهور با استناد به آموزه‌های دینی درباره ضرورت سپردن مسئولیت به افراد شایسته، خاطرنشان کرد: قرآن کریم بر بازگرداندن امانت‌ها به اهل آن تأکید دارد. مسئولیت نیز امانت است و سپردن آن به فردی که علم، تجربه و توانایی لازم را ندارد، از بزرگ‌ترین خطاها در نظام حکمرانی است.

دکتر پزشکیان با اشاره به برخی چالش‌های موجود در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی اظهار داشت: امروز برخی شرکت‌ها و کارخانه‌ها با زیان مواجه‌اند و در عین حال هزینه‌های مدیریتی بالایی دارند. اما زمانی که بخواهیم مدیری را تغییر دهیم، ممکن است با مجموعه‌ای از فشارهای سیاسی مواجه شویم و حتی مدیران و وزرا برای تصمیمات مدیریتی خود در معرض استیضاح و پاسخگویی‌های متعدد قرار گیرند.

رئیس جمهور افزود: مسئله واقعی همین‌جاست؛ اگر قرار است تصمیم تخصصی گرفته شود، باید همه بپذیرند که نظر گروه کارشناسی مبنا قرار گیرد و دیگر هر کسی بر اساس ملاحظات سیاسی و جناحی، تصمیم کارشناسی را زیر سؤال نبرد.

دکتر پزشکیان تأکید کرد: اگر گروهی متخصص و مورد اعتماد تشکیل شود و بر اساس شاخص‌های روشن تصمیم بگیرد، باید نتیجه تصمیم آن گروه مورد پذیرش قرار گیرد؛ نه اینکه بعداً گفته شود این افراد سیاسی، جناحی یا حزبی بوده‌اند. کشور زمانی اصلاح می‌شود که شایسته‌ترین افراد، فارغ از گرایش‌های سیاسی، مسئولیت بپذیرند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه خبرنگاران نیز می‌توانند در ایجاد این مطالبه عمومی نقش‌آفرین باشند، گفت: شما به عنوان خبرنگار می‌توانید کمک کنید که افراد خبره و توانمند وارد عرصه شوند؛ اینجا جای سیاسی‌کاری نیست. اگر قرار است کشور درست شود، باید فرد توانمند مسئولیت بگیرد؛ حتی اگر با من موافق نباشد.

دکتر پزشکیان در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری ایبِنا در خصوص رویکرد دولت برای کنترل ناترازی بانک‌ها و تورم اظهار داشت: در این حوزه نیز گروه‌های اقتصادی دانشگاه‌ها را وارد کار کرده‌ایم و در کنار تیم اقتصادی دولت، از ظرفیت استادان و متخصصان استفاده می‌کنیم تا برای مدیریت ناترازی‌های بانکی و مسائل اقتصادی، راهکارهای علمی و اجرایی ارائه شود.

رئیس جمهور افزود: از ظرفیت استادان دانشگاه در حوزه اقتصاد، مدیریت و برنامه‌ریزی استفاده می‌کنیم و از آنان خواسته‌ایم برای شرایط جنگ و دوران پس از جنگ، راهکارهای عملیاتی ارائه کنند تا بتوانیم مسیر اصلاحات اقتصادی را با پشتوانه کارشناسی پیش ببریم.

دکتر پزشکیان تصریح کرد: اگر کسی راهکاری دارد که در شرایط جنگ می‌توان هم تورم را کنترل کرد، هم ناترازی‌ها را اصلاح کرد و هم مشکلات اقتصادی را حل کرد، ما از او استقبال می‌کنیم. دست چنین فردی را می‌بوسیم، اختیار لازم را در اختیارش قرار می‌دهیم و از او می‌خواهیم مسئولیت اجرای راهکار خود را بر عهده بگیرد.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت واگذاری اختیارات به سطوح مختلف حکمرانی، این رویکرد را برگرفته از اصول حکمرانی در آموزه‌های اسلامی دانست و گفت: در نامه حضرت علی(ع) به مالک اشتر، استاندار از اختیارات گسترده‌ای برای اداره منطقه برخوردار است؛ قاضی تعیین می‌کند، فرمانده منصوب می‌کند، امور مالی را مدیریت می‌کند و در حوزه اجرایی اختیار دارد.

دکتر پزشکیان ادامه داد: امروز حتی استاندار ما چنین اختیاراتی ندارد و طبیعی است که وقتی همه اختیارات در مرکز جمع شود، امکان مدیریت کارآمد کشور کاهش پیدا می‌کند. اگر می‌خواهیم نظام مدیریتی کشور را اصلاح کنیم، باید دستورالعمل‌ها و چارچوب‌های مشخص را در سطح ملی تعیین کنیم و سپس اختیار اجرای آن را به استان‌ها و سطوح پایین‌تر واگذار کنیم.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: در کشور ما فقط یک پزشکیان یا چند وزیر وجود ندارد؛ ایران سرشار از انسان‌های توانمند و شایسته است. مسئله این است که باید میدان بروز و ظهور توانمندی‌ها را فراهم کنیم. چرا نباید در کشور صدها و هزاران مدیر توانمند داشته باشیم که بتوانند مسئولیت اداره امور را بر عهده بگیرند؟

دکتر پزشکیان گفت: ما تلاش می‌کنیم اختیارات را به سطوح اجرایی واگذار کنیم تا تصمیم‌گیری صرفاً در بالاترین سطح متمرکز نباشد. در دولت، نظرات کارشناسی جمع‌آوری، پالایش و جمع‌بندی می‌شود و سپس سیاست و چارچوب مشخص ابلاغ خواهد شد تا مدیران در سطوح اجرایی بتوانند در چارچوب آن، اختیار و مسئولیت داشته باشند.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: این همان مسیری است که در موضوع ناترازی بانک‌ها نیز دنبال می‌کنیم. تیم دانشگاهی و تیم تخصصی دولت در حال بررسی موضوع هستند و تلاش می‌کنیم راهکارهای علمی و اجرایی برای اصلاح این وضعیت پیدا کنیم.

رئیس‌جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری ایرنا در خصوص برنامه دولت برای حل همزمان عبور کشور از شرایط نه جنگ نه صلح و حل مشکلات اقتصادی، اظهار داشت: طبیعی است که در شرایط جنگ، مسائل اقتصادی و از جمله تورم با فشارهای بیشتری مواجه شود. تاکنون راهکاری که بتواند در شرایط جنگ، بدون پذیرش هیچ‌گونه هزینه و تبعاتی، همزمان همه مشکلات اقتصادی را حل کند، ارائه نشده است.

دکتر پزشکیان تأکید کرد: اگر کسی چنین راهکاری دارد، از او استقبال می‌کنیم. بیاید، راهکارش را ارائه کند، مسئولیت آن را بپذیرد و ما نیز اختیار لازم را در اختیارش قرار خواهیم داد. رویکرد دولت این است که هرکس می‌تواند گرهی از مشکلات کشور باز کند، باید به میدان بیاید و از ظرفیت او استفاده شود.

رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه جام‌جم و خبرنگار پایگاه خبری اکو ایران درباره برنامه دولت برای عبور از تحریم‌ها و تمهیدات لازم برای اداره کشور در صورت تداوم محاصره، با تشریح رویکرد دولت در حوزه دیپلماسی اقتصادی و توسعه مسیرهای تجاری، اظهار داشت: یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی اقدامات دولت، میزان و حجم مبادلات تجاری و تلاش برای گسترش این مبادلات با کشورهای مختلف است.

دکتر پزشکیان گفت: دولت در این مسیر، توسعه تعاملات اقتصادی با کشورهای منطقه و استفاده از ظرفیت سازوکارهای بین‌المللی از جمله اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بریکس، سازمان همکاری شانگهای و اکو را دنبال می‌کند و در این حوزه اقدامات و پیشرفت‌های قابل توجهی صورت گرفته است.

رئیس جمهور با اشاره به تلاش دولت برای فعال نگه داشتن مسیرهای تجاری کشور، افزود: برای نمونه، در شرایطی که مسیر دریایی با محدودیت مواجه شده است، پیش از این یک قطار در هفته از چین به ایران وارد می‌شد، اما اکنون این ظرفیت به سه قطار در روز افزایش یافته است. همچنین در حال توافق و برنامه‌ریزی برای فعال‌سازی مسیرهای دیگر از طریق جمهوری آذربایجان، روسیه و سایر مسیرهای منطقه‌ای هستیم.

دکتر پزشکیان تأکید کرد: این‌گونه نیست که کشور در برابر فشار و محاصره منفعل بماند و صرفاً منتظر بماند تا دیگران تصمیم بگیرند. ما در حال یافتن مسیرهای جایگزین و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای تداوم تجارت، تأمین نیازهای کشور و افزایش تاب‌آوری اقتصادی هستیم.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه کشور تا پای جان برای حفظ منافع و استقلال خود ایستاده است، خاطرنشان کرد: در کنار ایستادگی، باید تدبیر داشته باشیم و هر اقدامی که به مصلحت کشور و مردم است انجام دهیم. مقاومت و تاب‌آوری زمانی معنا پیدا می‌کند که با عقلانیت، برنامه‌ریزی و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود همراه باشد.

دکتر پزشکیان همچنین درباره وجود دیدگاه‌های متفاوت در ساختار تصمیم‌گیری کشور و نحوه مدیریت این اختلاف‌نظرها، اظهار داشت: وجود دیدگاه‌های مختلف طبیعی است. در شورای عالی امنیت ملی نیز ابتدا نظرات متفاوتی وجود داشت، اما در فرآیند گفت‌وگو، بحث کارشناسی و جمع‌بندی، از میان ۱۳ عضو، ۱۲ نفر به یک تفاهم مشترک رسیدند و در نهایت چارچوب مورد نظر شکل گرفت.

رئیس جمهور افزود: همین امروز نیز ممکن است دیدگاه‌های مختلفی وجود داشته باشد. نمی‌توان انتظار داشت همه انسان‌ها یکسان فکر کنند. حتی اثر انگشت هیچ دو انسانی در جهان یکسان نیست؛ بنابراین طبیعی است که برداشت‌ها و تحلیل‌های افراد نیز متفاوت باشد.

دکتر پزشکیان تأکید کرد: ذهن انسان پویاست و هر فرد ممکن است بر اساس اطلاعات و شرایط جدید، تحلیل متفاوتی ارائه کند. هنر حکمرانی این است که این دیدگاه‌های متنوع در یک فرآیند گفت‌وگو و تصمیم‌سازی، به جمع‌بندی‌ای منتهی شود که منافع ملی و مصالح کشور را تأمین کند.

رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت پرهیز از منیت و اختلافات سیاسی گفت: مسئله اصلی نباید این باشد که نظر چه کسی بر دیگری غلبه کند. هرکس معتقد است راهکار بهتری دارد، باید آن را ارائه کند و در میدان عمل نشان دهد که چگونه می‌توان مسئله را حل کرد. مسئولیت هر فرد نیز متناسب با عملکرد خودش خواهد بود.

دکتر پزشکیان تصریح کرد: گفت‌وگو و اختلاف نظر در فرآیند تصمیم‌سازی، به معنای دعوا و تقابل نیست. ممکن است مباحث کارشناسی و حتی گفت‌وگوها چالشی باشد، اما هدف باید رسیدن به راه‌حل بهتر باشد، نه ایجاد شکاف و تقابل.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در نهایت، هر تصمیمی که مقام معظم رهبری اتخاذ کنند، مبنای عمل خواهد بود. در فرآیند تصمیم‌سازی، وظیفه ما این است که نظرات کارشناسی و دیدگاه‌های خود را صریح و مسئولانه ارائه کنیم، اما پس از اتخاذ تصمیم نهایی، همه باید در چارچوب آن تصمیم حرکت کنند.

دکتر پزشکیان افزود: اگر فردی در ذهن خود نظری داشته باشد اما صرفاً برای اینکه نظر دیگری را تأیید کند، همان نظر را تکرار کند، این صداقت نیست. باید نظر کارشناسی و واقعی خود را بیان کرد و اجازه داد فرآیند تصمیم‌گیری طی شود؛ چنانچه در نهایت تصمیم دیگری اتخاذ شد، باید به آن تصمیم تمکین کرد، چرا که وحدت و انسجام ملی از نظر شخصی هر فرد مهم‌تر است.

رئیس جمهور ادامه داد: معتقدم اگر دیدگاه‌های مختلف را کنار یکدیگر قرار دهیم و با گفت‌وگو و همفکری به یک راه‌حل مشترک برسیم، می‌توان تصمیمات بهتری اتخاذ کرد. اکنون نیز دقیقاً در همین مسیر حرکت می‌کنیم و همه تلاش ما این است که از ظرفیت نظرات مختلف برای رسیدن به راه‌حل مطلوب استفاده کنیم.

رئیس جمهور با اشاره به سطح همکاری میان ارکان مختلف کشور اظهار داشت: بحمدالله میان قوا، وفاق و انسجام خوبی وجود دارد و نیروهای امنیتی، سپاه پاسداران، ارتش و سایر مجموعه‌های مسئول نیز در هماهنگی و انسجام قرار دارند و برای عبور کشور از شرایط موجود به یکدیگر کمک می‌کنند.

دکترپزشکیان تأکید کرد: حفظ این انسجام و همکاری یک ضرورت ملی است و همه باید با افتخار برای آن تلاش کنیم. در شرایطی که کشور با فشارهای خارجی و تهدیدهای مختلف مواجه است، ایجاد اختلاف داخلی و تضعیف اعتماد عمومی، به هیچ وجه به مصلحت کشور نیست.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، نسبت به انتشار تحلیل‌ها و اطلاعات غیرمستند درباره تصمیمات کشور هشدار داد و گفت: برخی افراد، آگاهانه یا ناآگاهانه، با طرح مطالبی که از واقعیت فاصله دارد، آب به آسیاب دشمن می‌ریزند. بهتر است از این رویکرد پرهیز شود؛ زیرا ممکن است فردی اطلاعات کافی درباره یک موضوع نداشته باشد و بر اساس برداشت ناقص یا شنیده‌ها، مطلبی را منتشر کند که پیامدهای آن برای جامعه و کشور قابل توجه باشد.

دکتر پزشکیان با استناد به آموزه‌های قرآنی، افزود: هیچ ظلمی بالاتر از آن نیست که انسان چیزی را که نمی‌داند، تکذیب کند یا درباره موضوعی که نسبت به آن آگاهی ندارد، قضاوت و روایت نادرست ارائه دهد.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از مطالبی که در فضای عمومی منتشر می‌شود، ممکن است مبتنی بر شنیده‌ها و اطلاعات غیرواقعی باشد. بنابراین باید در اطلاع‌رسانی و تحلیل مسائل، به ویژه در موضوعات مرتبط با امنیت ملی و منافع کشور، دقت و مسئولیت‌پذیری بیشتری وجود داشته باشد.

دکتر پزشکیان در پایان تأکید کرد: در شرایط کنونی، کشور بیش از هر زمان دیگری به عقلانیت، انسجام، همدلی، گفت‌وگوی کارشناسی و تصمیم‌گیری مبتنی بر منافع ملی نیاز دارد و همه ظرفیت‌های کشور باید برای عبور از فشارها و تأمین مصالح مردم به کار گرفته شود.