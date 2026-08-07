افتتاح و کلنگ زنی پروژه های میلیاردی در میاندوآب/از زنجیره تولید گوشت تا ابریشم

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی روز گذشته با همراهی جمعی از مسئولان استانی وارد شهرستان میاندوآب شد. استاندار آذربایجانغربی در این سفر ضمن بازدید از پروژههای عمرانی، زیرساختی و صنعتی شهرستان میاندوآب، در آیینهای افتتاح کارخانه تولید شیر خشک و کلنگزنی واحدهای فرآوری صنایع غذایی، ابریشم پلاست ایرانیان و الیاف و نشست فعالین اقتصادی و سرمایهگذاران شهرستان حضور یافت.
آغاز عملیات اجرایی طرح تولید فرآوردههای گوشتی اروم گوهردانه در میاندوآب
عملیات اجرایی طرح تولید فرآوردههای گوشتی و زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ شرکت "اروم گوهردانه" در میاندوآب با سرمایهگذاری ۴۰۰ میلیارد تومانی آغاز شد تا بخشی از ظرفیتهای دام و طیور استان، به جای خامفروشی، در مسیر فرآوری و تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر قرار گیرد.
این طرح با ایجاد اشتغال مستقیم برای ۵۰ نفر، گامی عملی برای پیوند ظرفیتهای تولیدی بخش کشاورزی با صنایع غذایی و بازار مصرف خواهد بود.
تولید انواع فرآوردههای گوشتی از جمله ناگت، جوجهکباب، بال سوخاری، برگر و فرآوردههای گوشت مرغ و قرمز، در کنار بستهبندی و عملآوری گوشت، تولید محصولات جانبی و تجهیز مجموعه به سردخانههای پیشرفته، بخشهایی از این زنجیره یکپارچه را تشکیل میدهد.
افتتاح واحد تولید انواع شیرخشک، پودر آبپنیر و روغن کره در میاندوآب
واحد تولید انواع شیرخشک، پودر آبپنیر و روغن کره در روستای قرهورن شهرستان میاندوآب با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی به بهرهبرداری رسید.
این واحد تولیدی با سرمایهگذاری ۸۰۰ میلیارد تومانی در قالب رویداد اینوا، رسماً وارد مدار تولید شد تا بخشی از ظرفیتهای دامپروری و تولید شیر آذربایجانغربی را به محصولات فرآوریشده با ارزش افزوده بالاتر تبدیل کند.
این واحد تولیدی با ایجاد ۶۰ فرصت شغلی مستقیم، علاوه بر تقویت اشتغال در مناطق روستایی، زمینه را برای پایداری اقتصادی و رونق فعالیتهای تولیدی در روستا فراهم میکند.
آغاز احداث کارخانه الیاف گستر ابریشم با سرمایهگذاری ۴.۲ همتی
با عزم استاندار آذربایجانغربی برای شتاببخشی به سرمایهگذاری و تکمیل زنجیرههای تولید، عملیات اجرایی احداث واحد تولیدی «الیاف گستر ابریشم» در میاندوآب با سرمایهگذاری بیش از ۴ هزار میلیارد تومان آغاز شد.
با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی، عملیات اجرایی این واحد تولیدی در شهرستان میاندوآب آغاز شد؛ طرحی که در قالب رویداد اینوا و با سرمایهگذاری ۴ هزار و ۲۲۶ میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی احداث میشود و در افق بهرهبرداری، زمینه اشتغال مستقیم ۵۰۰ نفر را فراهم خواهد کرد.
در این کارخانه، الیاف پلیاستر با ماده اولیه PET تولید خواهد شد؛ محصولی که با راهاندازی این مجموعه، میاندوآب را به جمع تولیدکنندگان بزرگ صنعت الیاف کشور نزدیکتر کرده و ظرفیتهای جدیدی را برای توسعه صنایع پاییندستی پتروشیمی در آذربایجانغربی ایجاد میکند.
افتتاح طرح توسعه واحد تولیدی ابریشم پلاست ایرانیان
در امتداد رویکرد توسعهمحور و حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی استاندار آذربایجانغربی، طرح توسعه واحد تولیدی «ابریشم پلاست ایرانیان» در میاندوآب به بهرهبرداری رسید.
استاندار آذربایجانغربی و جمعی از مسئولان استانی و محلی، خط سوم تولید کیسه در واحد صنعتی «ابریشم پلاست ایرانیان» در قالب رویداد اینوا به بهرهبرداری رسیده و ظرفیت تولید این مجموعه را برای حضور پررنگتر در بازارهای داخلی و خارجی افزایش داد.
این طرح توسعهای با سرمایهگذاری بخش خصوصی به ارزش ۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اجرا شده و با بهرهبرداری از آن، زمینه اشتغال مستقیم ۱۳۵ نفر فراهم شده است.
تولید انواع کیسههای شیمیایی، جامبو (FIBC)، جامبوبگ، کیسههای سیمانی و کیسههای زباله بخشی از فعالیت این واحد صنعتی است؛ محصولاتی که علاوه بر تأمین نیاز صنایع مختلف کشور، در مسیر صادرات نیز قرار گرفته و بخشی از تولیدات آن به فرانسه صادر میشود.
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