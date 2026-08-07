توسعه گردشگری خارجی در آذربایجان غربی برنامه ریزی می شود

به گزارش کردپرس، از میراث آریا؛ در راستای تقویت جایگاه گردشگری بین‌المللی آذربایجان غربی، جلسه‌ای تخصصی با حضور نمایندگان آژانس‌های گردشگری استان و مسلم شجاعی، مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث فرهنگی و مرتضی صفری، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی برگزار شد.

مسلم شجاعی مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث فرهنگی در این ارتباط با تأکید بر اهمیت بازاریابی هدفمند، اظهار کرد: بخشی از رویدادهای بین‌المللی و برنامه‌های تبلیغاتی وزارتخانه، در قالب تورهای آشناسازی در این استان طراحی و اجرا شود.

او تصریح کرد: این تورها با هدف معرفی مستقیم امکانات گردشگری استان به کارگزاران و عوامل تأثیرگذار گردشگری خارجی تدوین خواهند شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی نیز با اشاره به پتانسیل‌های دست‌نخورده و تنوع فرهنگی_طبیعی استان گفت: آذربایجان غربی با برخورداری از موقعیت استراتژیک در مرزهای شمال‌غربی کشور و دارا بودن میراث فرهنگی غنی، پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به قطب گردشگری منطقه دارد و تقویت زیرساخت‌های خدماتی و ایجاد بسترهای مناسب برای گردشگری مرزی، نه تنها می‌تواند منجر به رونق اقتصاد بومی شود، بلکه نقش مهمی در ارتقای جایگاه بین‌المللی این استان در نقشه گردشگری جهان ایفا خواهد کرد.

مرتضی صفری اظهار کرد: استاندار و سایر مسئولان استان در دیدار با مسئولان کشورهای همسایه، برای تقویت تعاملات مرزی با این کشورها و برگزاری رویدادهایی نظیر فم‌تور، آمادگی کامل خود را اعلام کرده‌اند.

او تأکید کرد: اداره کل میراث فرهنگی نیز تمامی توان خود را برای پذیرش و تسهیل حضور گردشگران خارجی به کار خواهد گرفت، همه امکانات لازم برای تسهیل برگزاری این رویدادها و حمایت از آژانس‌های گردشگری را فراهم خواهد کرد تا با بهره‌گیری از میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی منطقه، بستری مناسب برای معرفی استان به بازارهای جهانی ایجاد شود.

در پایان، طرفین توافق کردند که با بهره‌گیری از پتانسیل‌های گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی استان، مسیر تسهیل ورود گردشگران خارجی هموار شود، انتظار می‌رود با اجرایی شدن برنامه‌های آشناسازی و تقویت همکاری میان وزارت‌خانه و آژانس‌های محلی، شاهد تحول چشمگیری در آمار ورود گردشگران و رونق اقتصادی بخش گردشگری در آذربایجان غربی باشیم.