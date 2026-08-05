حزب دمکرات کردستان بر اجرای توافق با اتحادیه میهنی برای تشکیل کابینه دهم تأکید کرد

به گزارش کردپرس، هیمن هورامی، عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان، در دیدار با سرکنسول بریتانیا اعلام کرد که کلید عبور از وضعیت کنونی اقلیم کردستان، تداوم گفت‌وگو و دیالوگ میان تمامی احزاب و جریان‌های سیاسی است.

وی با تأکید بر ضرورت ازسرگیری فعالیت پارلمان، اظهار داشت که تشکیل کابینه دهم دولت اقلیم باید بر اساس توافق سیاسی میان حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان انجام شود؛ توافقی که در ماه مه سال ۲۰۲۵ میان دو حزب امضا شده است.

هورامی افزود که اجرای این توافق و ادامه رایزنی‌های سیاسی می‌تواند زمینه را برای پایان دادن به بن‌بست سیاسی و پیشبرد روند تشکیل دولت جدید در اقلیم کردستان فراهم کند.