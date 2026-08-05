آغاز اجرای توافق گازی اقلیم و بغداد با انتقال گاز کورمور به کرکوک

به گزارش کردپرس، شرکت‌های «دانا گاز» و «هلال» که قرارداد بهره‌برداری از گاز میدان کورمور را در اختیار دارند، اعلام کردند از امروز ارسال گاز طبیعی از این میدان به وزارت برق عراق را آغاز کرده‌اند. این اقدام بر اساس توافقی انجام شده که هدف آن حمایت از تولید برق در عراق است.

این دو شرکت در بیانیه‌ای اعلام کردند که بر پایه توافقی که در ماه دسامبر سال گذشته با وزارت برق عراق امضا شده، روزانه ۱۰۰ میلیون فوت مکعب استاندارد گاز طبیعی از میدان کورمور به نیروگاه برق تازه در استان کرکوک ارسال خواهد شد. این مرحله نخست اجرای قرارداد است و برای مدت یک سال ادامه خواهد داشت.

در این بیانیه آمده است که آغاز ارسال گاز به کرکوک پس از تکمیل پروژه توسعه «کورمور ۲۵۰» صورت گرفته است.

این پروژه که از اکتبر ۲۰۲۵ وارد مرحله بهره‌برداری شده، ظرفیت تولید تأسیسات کورمور را ۵۰ درصد افزایش داده و آن را به ۷۵۰ میلیون فوت مکعب در روز رسانده است. این افزایش ظرفیت امکان عرضه حجم بیشتری از گاز به بازارهای داخلی از طریق شبکه خطوط لوله را فراهم کرده است.

مجید حمید، مدیرعامل شرکت نفت هلال، آغاز انتقال گاز از کورمور به کرکوک را گامی مهم در توسعه بخش گاز در اقلیم کردستان دانست.

در پایان، بیانیه دو شرکت تأکید می‌کند که پروژه کورمور سوخت مورد نیاز برای بیش از ۸۰ درصد برق اقلیم کردستان را تأمین می‌کند و بیش از ۸ میلیون نفر در اقلیم کردستان و دیگر استان‌های عراق از آن بهره‌مند می‌شوند.

همچنین میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این پروژه تاکنون به ۴ میلیارد دلار رسیده است.