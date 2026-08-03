حمله تروریستی به مقر ارتش در مریوان؛ یک سرباز شهید و یک نفر مجروح شد

به گزارش کرد پرس، روابط عمومی تیپ ۳۲۸ مریوان با تأیید این خبر، اعلام کرد: این حمله حوالی ساعت ۳ بامداد توسط عناصر یکی از گروهک های تروریستی انجام شد.

مهاجمان با استفاده از دو فروند ریزپرنده انتحاری (FPV) و شلیک راکت آرپی جی، یکی از مقرهای این تیپ در نوار مرزی را هدف قرار دادند.

بر اساس اعلام روابط عمومی تیپ ۳۲۸، در جریان این اقدام تروریستی، سرباز «ابوالفضل گودرزی» به شهادت رسید و یکی دیگر از نیروهای ارتش نیز مجروح شد. فرد مجروح بلافاصله به مرکز درمانی منتقل شده و تحت مراقبت های پزشکی قرار گرفته است.

جزئیات بیشتری درباره ابعاد این حمله و وضعیت عاملان آن تاکنون منتشر نشده و بررسی های امنیتی و عملیاتی در این زمینه ادامه دارد.