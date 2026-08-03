تغییر وضعیت پسماند کردستان نیازمند تغییر رویکرد مدیران است

به گزارش کرد پرس، امیر قادری در جلسه مدیریت پسماند استان که در سنندج برگزار شد، گفت: باید با اجرای سیاست گذاری های صحیح و برنامه های عملیاتی و همچنین بهره مندی از ظرفیت مشاوران متخصص و دارای صلاحیت، حل مسائل و چالش های حوزه پسماند را با جدیت دنبال کرد.

وی با اشاره به وضع موجود سایت های زباله استان، اظهار کرد: شهرداری ها باید با محصور کردن سایت های دفع زباله به وسیله دیوارهای بتنی و پیش تنیده، نسبت به کاهش آلودگی این مراکز اقدام کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان بر رعایت ملاحظات زیست محیطی تاکید کرد و افزود: دفتر امور روستایی و بخشداری ها باید از طریق دهیاری ها بخشی از منابع و اعتبارات موجود را به صورت هدفمند و بر پایه مطالعات علمی و کارشناسی، به رعایت الزامات زیست محیطی اختصاص دهند.

قادری در ادامه خواستار تهیه گزارش کارشناسی درباره آثار زیست محیطی استفاده از سموم کشاورزی شد و ادامه داد: اداره کل منابع طبیعی نیز در نقاطی که مطالعات لازم انجام شده است، نسبت به واگذاری زمین به دهیاری ها برای جانمایی محل دفن زباله روستاها اقدام کند.

وی بر ضرورت ساماندهی فضولات حیوانی در سکونتگاه های روستایی نیز تاکید کرد و یادآور شد: با توجه به قرار گرفتن برخی روستاها در بالادست سدها و رودخانه های استان، دهیاری ها باید مکان های مناسبی برای جمع آوری و مدیریت فضولات حیوانی پیش بینی کنند.