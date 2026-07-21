١٤ هزار و ٦٣٢ نفر در آذربایجان غربی در صف وام ازدواج مانده اند

به گزارش کردپرس، حسین شری‌زاده درخصوص آخرین وضعیت تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه ازدواج پرداختی در سال جاری اظهار کرد: بنا به آمار اعلامی دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان، از ابتدای امسال از ۱۹هزار و ۶۴۵ معرفی شده برای دریافت این تسهیلات، تا پایان خردادماه ۵۰۱۳ فقره تسهیلات معادل ۲۵ درصد معرفی‌شدگان پرداخت شده است که نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

او بیان کرد: این تسهیلات توسط بانک‌های عضو کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان پرداخت شده است.

شری‌زاده اضافه کرد: هم اکنون ۱۴هزار و ۶۳۲ متقاضی در صف هستند که طبق هماهنگی با شورای هماهنگی بانک‌های استان و قول مساعد در زمینه پرداخت وام‌ها، مقرر شده است، این تسهیلات در سریع‌ترین زمان برنامه ریزی و پرداخت شود تا جوانان از آن بهره‌مند شوند.

معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان‌غربی ادامه داد: امیدواریم ضمن تسریع در پرداخت تسهیلات، شاهد بالا رفتن میزان سهمیه وام‌های ازدواج استان توسط بانک مرکزی باشیم تا درصد تسهیلات تخصیصی به این استان افزایش یابد و در این زمینه نمایندگان محترم مجلس از نقش خود برای این مهم استفاده کنند.