روند رو به رشد آسیب های اجتماعی در کردستان/اعتیاد و فروپاشی خانواده ها در سایه تنگناهای اقتصادی

به گزارش کرد پرس، حسین رسولی در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته بهزیستی، اظهار کرد: سازمان بهزیستی که فعالیت خود را با ۱۵ مأموریت آغاز کرده بود، امروز پس از ۴۶ سال به نهادی با حدود ۱۷۰ مأموریت تخصصی در حوزه های سلامت اجتماعی، توانبخشی، اشتغال، پیشگیری، اورژانس اجتماعی، مشارکت های مردمی و حمایت از اقشار آسیب پذیر تبدیل شده و رویکرد آن از حمایت صرف به سمت توانمندسازی، پیشگیری و مشارکت محوری تغییر یافته است.

وی با بیان اینکه سیاست های جدید سازمان بر پیشگیری از آسیب ها پیش از وقوع بحران استوار شده است، افزود: اجرای برنامه های غربالگری بینایی و شنوایی، مشاوره ژنتیک، آموزش مهارت های زندگی، مداخلات اجتماعی و توسعه خدمات مشاوره ای با هدف کاهش آسیب های فردی، خانوادگی و اجتماعی در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل بهزیستی کردستان با اشاره به وضعیت آسیب های اجتماعی در استان بیان کرد: اگرچه کردستان همچنان نسبت به بسیاری از استان های کشور از شرایط مناسب تری برخوردار است، اما فشارهای اقتصادی، کاهش تاب آوری خانواده ها، تغییر سبک زندگی و مشکلات اجتماعی باعث شده روند آسیب های اجتماعی در استان نیز افزایشی باشد.

وی ادامه داد: بیشترین مداخلات اورژانس اجتماعی استان در سال گذشته مربوط به اختلافات خانوادگی، کودک آزاری، همسرآزاری، اقدام به خودکشی، زنان و دختران در معرض آسیب، فرار از منزل، طلاق و بدسرپرستی بوده است؛ موضوعاتی که نشان می دهد نهاد خانواده بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت های تخصصی و اجتماعی است.

رسولی با اشاره به فعالیت خط ۱۲۳ اورژانس اجتماعی گفت: در سال گذشته هزاران تماس و مداخله تخصصی از طریق اورژانس اجتماعی انجام شد و کارشناسان این مجموعه به صورت شبانه روزی در حوزه مداخله در بحران، حمایت از کودکان، زنان آسیب دیده و خانواده های در معرض آسیب خدمات ارائه کردند.

وی اعتیاد را از مهم ترین چالش های اجتماعی استان برشمرد و اظهار کرد: در حال حاضر ۲۲ مرکز درمان و کاهش آسیب اعتیاد در کردستان فعالیت دارند و سال گذشته ۵۲۸ نفر از خدمات این مراکز بهره مند شدند، اما افزایش گرایش به مصرف مواد مخدر همچنان نگران کننده است و مقابله با آن تنها وظیفه بهزیستی نیست، بلکه نیازمند همکاری دستگاه های اجرایی، نهادهای فرهنگی، رسانه ها و خانواده ها است.

مدیرکل بهزیستی کردستان با تأکید بر اینکه پیشگیری از آسیب های اجتماعی یک مسئولیت همگانی است، افزود: بیش از ۲۰ دستگاه عضو شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر هستند و هر کدام مسئولیت مشخصی دارند؛ چرا که ریشه بسیاری از آسیب ها در مشکلات اقتصادی، بیکاری، فقر، کاهش نشاط اجتماعی و دسترسی آسان به مواد مخدر نهفته است.

رسولی در ادامه با تشریح وضعیت جامعه هدف بهزیستی استان گفت: هم اکنون ۳۷ هزار و ۲۸۰ نفر دارای معلولیت در کردستان شناسایی شده اند که ۵۷ درصد آنان دارای معلولیت شدید و بسیار شدید هستند و به خدمات تخصصی، توانبخشی، وسایل کمک توانبخشی و حمایت های مستمر نیاز دارند.

وی افزود: حدود ۸۰۰ نفر از معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن در مراکز شبانه روزی نگهداری می شوند و بیش از ۵ هزار و ۷۰۰ نفر نیز از خدمات مراکز روزانه بهره مند هستند. همچنین سال گذشته بیش از ۲ میلیارد تومان برای تأمین وسایل کمک توانبخشی هزینه شد.

مدیرکل بهزیستی استان کردستان با اشاره به وضعیت زنان سرپرست خانوار گفت: در حال حاضر چهار هزار و ۳۵۰ زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی قرار دارند که حدود ۳۶ درصد آنان زنان مطلقه هستند. رویکرد سازمان دیگر قطع مستمری پس از اشتغال نیست، بلکه تا زمانی که اشتغال فرد پایدار نشده و درآمد او پاسخگوی هزینه های زندگی نباشد، حمایت های بهزیستی ادامه خواهد داشت.

رسولی با اشاره به اقدامات اشتغال زایی سازمان اظهار کرد: سال گذشته یک هزار و ۵۹۱ فرصت شغلی برای جامعه هدف بهزیستی در سامانه رصد اشتغال ثبت شد که ۹۷ درصد آن ها در فرآیند راستی آزمایی تأیید شدند. همچنین یک هزار و ۵۰۰ نفر از طریق تسهیلات اشتغال، مشاغل خرد و حمایت های کارآفرینی وارد بازار کار شدند.

وی از اختصاص سه هزار و ۲۶۱ مجوز استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت در ۴۵ دستگاه اجرایی کشور خبر داد و گفت: ثبت نام این آزمون از شهریورماه آغاز و آزمون نیز در آبان ماه برگزار خواهد شد.

مدیرکل بهزیستی کردستان با اشاره به برنامه های حوزه مسکن نیز اظهار کرد: سال گذشته تعهد ساخت ۸۶ واحد مسکونی برای جامعه هدف به طور کامل محقق شد و به مناسبت هفته بهزیستی نیز ۶۵ واحد دیگر به مددجویان واگذار خواهد شد. علاوه بر این، ۴۴۵ واحد مسکونی در استان در دست ساخت است.

وی افزود: در سال گذشته برای ۵۲۴ خانوار فاقد مسکن، ۱۲۸ میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن و ۲۱ میلیارد تومان کمک بلاعوض پرداخت شد و افراد واجد شرایط علاوه بر تسهیلات بانکی از معافیت عوارض شهرداری، هزینه انشعابات آب، برق و گاز نیز بهره مند شدند.

رسولی با بیان اینکه سازمان بهزیستی سال گذشته بیش از یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار در بخش های مختلف هزینه کرده است، گفت: ۱۸۰ میلیارد تومان از این رقم صرف پرداخت مستمری، حق پرستاری، یارانه مراکز شبانه روزی و روزانه و سایر حمایت های معیشتی شد. همچنین مستمری مددجویان در سال جاری ۵۰ درصد و یارانه مراکز نگهداری حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است، هرچند این افزایش ها همچنان پاسخگوی هزینه های واقعی خدمات نیست.

وی با اشاره به فعالیت ۸۲ مرکز مشاوره تخصصی و عمومی در استان گفت: سال گذشته حدود ۱۲ هزار نفر از خدمات مشاوره حضوری و تلفنی این مراکز استفاده کردند و در طرح ملی سنجش سلامت روان نیز هزاران نفر از شهروندان کردستانی مشارکت داشتند که بخشی از آنان برای دریافت خدمات تخصصی تر به مراکز درمانی ارجاع شدند.

مدیرکل بهزیستی کردستان همچنین از فعالیت ۱۴ خانه شبه خانواده برای نگهداری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست خبر داد و افزود: اکنون ۱۳۰ کودک در این مراکز نگهداری می شوند، اما سیاست اصلی سازمان بازگشت کودکان به خانواده های زیستی یا خانواده های جایگزین دارای صلاحیت است و تاکنون ۲۹۴ کودک به خانواده ها سپرده شده اند.

وی با تأکید بر محدودیت منابع مالی بهزیستی گفت: فاصله میان نیازهای جامعه هدف و اعتبارات دولتی بسیار زیاد است و به همین دلیل امروز مشارکت خیران و سازمان های مردم نهاد یک ضرورت انکارناپذیر است. در حال حاضر ۸۶ مؤسسه خیریه، ۵۳ مرکز مثبت زندگی و ده ها مرکز مشاوره و خدمات تخصصی به عنوان بازوان اجرایی بهزیستی در استان فعالیت می کنند و بیش از ۸۳ درصد خدمات بهزیستی از طریق بخش غیردولتی ارائه می شود.

رسولی با قدردانی از همراهی رسانه ها اظهار کرد: رسانه ها می توانند با آگاهی بخشی، آموزش و مطالبه گری، نقش مؤثری در کاهش آسیب های اجتماعی و افزایش تاب آوری جامعه ایفا کنند؛ چرا که مقابله با آسیب های اجتماعی تنها از عهده یک دستگاه برنمی آید و نیازمند همدلی و مشارکت همه ارکان جامعه است.