عبداللطیف سلفی استعفا داد؛ دانشگاه بر ادامه روند قانونی تأکید کرد

به گزارش کردپرس، یک منبع آگاه از پرونده دکتر عبداللطیف احمد، استاد دانشگاه سلیمانیه، به رسانه‌های اقلیم کردستان اعلام کرد عبداللطیف احمد درخواست استعفای خود از سمت دانشگاهی را ارائه کرده و همزمان خواستار حفظ «حقوق و مزایای مالی» خود شده است؛ موضوعی که به گفته این منبع، در عمل با هدف بهره‌مندی از حقوق بازنشستگی انجام شده است.

به گفته این منبع، ریاست دانشگاه سلیمانیه با درخواست استعفا مخالفت کرده و تأکید دارد که پرونده باید مطابق روند قانونی خود تا تعیین تکلیف نهایی و اعمال هرگونه تصمیم احتمالی ادامه پیدا کند.

این منبع همچنین گفته است عبداللطیف احمد تلاش دارد از مسیر بازنشستگی، حقوق و امتیازهای قانونی خود را حفظ کند؛ زیرا در صورت صدور حکم «عزل»، امکان برخورداری از مزایای مرتبط با بازنشستگی را از دست خواهد داد.

این پرونده از زمانی وارد فضای عمومی شد که فایل‌های صوتی و ادعاهایی درباره رفتارهای غیراخلاقی و سوءاستفاده از موقعیت دانشگاهی علیه عبداللطیف احمد، استاد دانشکده علوم اسلامی دانشگاه سلیمانیه، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. پس از آن گروهی از دانشجویان اعلام کردند تعدادی از دانشجویان دختر آماده ارائه شهادت و مستندات در برابر کمیته تحقیق دانشگاه هستند. در مقابل، عبداللطیف احمد از آغاز طرح اتهامات، همه ادعاها را رد کرده و آن را بخشی از تلاش برای تخریب شخصیت خود دانسته است.