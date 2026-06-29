هزینه کرد ۹ هزار میلیارد تومانی برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در کردستان

به گزارش کرد پرس، برهان صلواتی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: از آغاز اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی تاکنون بیش از چهار میلیون و ۱۱ هزار تراکنش توسط سه میلیون و ۲۲۰ هزار خانوار در استان برای خرید کالاهای اساسی ثبت شده است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۱۵ هزار فروشگاه خرد، عمده و زنجیره ای در سراسر استان به سامانه کالابرگ الکترونیکی متصل هستند و خدمات مورد نیاز مشمولان را ارائه می کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با اشاره به روند نظارت بر اجرای این طرح، افزود: ۲۰ اکیپ گشت مشترک با حضور نمایندگان فرمانداری ها، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر روند اجرای طرح نظارت دارند.

صلواتی ادامه داد: تاکنون بیش از هشت هزار و ۲۰۰ مورد بازرسی از فروشگاه های عرضه کننده کالاهای مشمول طرح انجام شده تا فرآیند توزیع کالاها مطابق ضوابط اجرا شود.

وی اقلام مشمول طرح را شامل ۱۱ قلم کالای اساسی از جمله مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، لبنیات، برنج، روغن، قند، شکر، حبوبات، ماکارونی و محصولات میوه و تره بار عنوان کرد و یادآور شد: مشمولان هیچ محدودیتی در میزان خرید یا انتخاب نشان تجاری کالاها ندارند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان بیان کرد: استعلام مانده اعتبار کالابرگ از طریق اپلیکیشن «شمیم»، پیام رسان «بله»، کد دستوری #۱۴۶۳۵۰۰ و صندوق های فروشگاهی امکان پذیر است.

صلواتی با اشاره به سایر برنامه های حمایتی دولت در حوزه امنیت غذایی، گفت: طرح حمایت تغذیه ای کودکان مبتلا به سوءتغذیه زیر پنج سال، کارت اعتباری امید مادران و طرح «یسنا» از جمله برنامه های حمایتی در حال اجراست که هزاران کودک و مادر باردار در استان از مزایای آن بهره مند شده اند.