ارسلان ازهاری در گفت و گو با خبرنگار کرد پرس، گفت: مطالبه ایجاد منطقه آزاد در مریوان به سال ۱۳۸۳ بازمیگردد. این موضوع پس از سالها پیگیری، در قالب منطقه آزاد بانه و مریوان با مدیریت واحد به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید و از سال ۱۴۰۰ جنبه قانونی پیدا کرد.
وی افزود: با وجود تصویب قانون، طی سالهای گذشته اقدامات اجرایی لازم برای بهرهمندی فعالان اقتصادی از ظرفیتهای منطقه آزاد انجام نشده بود، اما در کمتر از یک سال گذشته و با تغییرات مدیریتی در منطقه آزاد و تأکید استاندار کردستان، روند راهاندازی عملی این منطقه شتاب گرفت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به رونمایی از پلاک خودروهای منطقه آزاد، اظهار کرد: امروز نخستین گام عملی در مسیر فعالیت منطقه آزاد برداشته شد و فعالان اقتصادی میتوانند نسبت به واردات خودرو اقدام کنند.
ازهاری ادامه داد: با دستور استاندار کردستان و اختیاراتی که هیئت وزیران به وی تفویض کرده است، امکان تردد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد در سطح استان فراهم شده که این اقدام، آغاز بهرهبرداری عملی از مزایای منطقه آزاد به شمار میرود.
وی با تشریح ظرفیتهای اقتصادی منطقه آزاد، یادآور شد: مناطق آزاد از امتیازات متعددی از جمله معافیتهای گمرکی و مالیاتی برخوردار هستند و سرمایهگذاران میتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را با حداقل هزینه و در برخی موارد بدون پرداخت هزینه وارد منطقه کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان بیان کرد: سرمایهگذاران پس از تولید در منطقه، امکان صادرات محصولات به خارج از کشور یا عرضه آنها در بازار داخلی را مطابق مقررات خواهند داشت؛ موضوعی که میتواند زمینه رونق تولید و توسعه صادرات را فراهم کند.
ازهاری یکی دیگر از مزیتهای منطقه آزاد را تسهیل ورود نیروی انسانی متخصص خارجی عنوان کرد و گفت: سرمایهگذاران برای راهاندازی خطوط تولید و نصب ماشینآلات میتوانند با شرایطی بسیار آسانتر نسبت به سرزمین اصلی، از ظرفیت نیروهای متخصص خارجی استفاده کنند.
وی با تأکید بر نقش توسعهای منطقه آزاد، اظهار کرد: اعتقاد ما این است که منطقه آزاد ابتدا باید ظرفیتهای درونی خود را فعال کند، سپس به توسعه مناطق پیرامونی و کل استان کمک کند و در نهایت نقش مؤثر خود را در توسعه ملی ایفا کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان افزود: کردستان از ظرفیتهای فراوانی در حوزههای مختلف برخوردار است و امیدواریم سرمایهگذاران با ثبت شرکت، دریافت مجوزهای اقتصادی و استفاده از مزایای قانونی منطقه آزاد، در این منطقه سرمایهگذاری کنند.
ازهاری ادامه داد: رونمایی از پلاک خودروهای منطقه آزاد، نقطه آغاز فعالیت رسمی منطقه آزاد بانه و مریوان است و امیدواریم این اقدام، سرآغاز جذب سرمایهگذاریهای گسترده و شتاب گرفتن روند توسعه اقتصادی استان باشد.
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