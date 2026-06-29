پلاک منطقه آزاد بانه و مریوان رونمایی شد؛ نخستین گام برای تحقق هاب لجستیکی غرب کشور

منطقه آزاد بانه و مریوان، در کنار بندر خشک سنندج، دو بازوی راهبردی برای تبدیل کردستان به هاب لجستیکی غرب کشور خواهند بود؛ ظرفیتی که می تواند جایگاه استان را در تجارت ملی و بین المللی متحول کند.

در این مراسم، بر تسریع در تکمیل زیرساخت ها، توسعه کریدورهای حمل ونقل، جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و بهره گیری از ظرفیت های ارزشمند کشاورزی، صنعت و ترانزیت استان تأکید شد.

همچنین اعلام شد خودروهای وارداتی منطقه آزاد، با رعایت کامل ضوابط قانونی و استانداردهای ایمنی، شماره گذاری شده و امکان تردد آن ها در سراسر استان کردستان فراهم خواهد شد.

منطقه آزاد بانه و مریوان، امروز بیش از هر زمان دیگری، آماده ورود به مرحله ای نوین از توسعه اقتصادی است؛ مسیری که با همدلی، سرمایه گذاری و تکمیل زیرساخت ها، آینده ای روشن تر را برای مردم کردستان رقم خواهد زد.

این، آغاز یک حرکت بزرگ است...

حرکتی به سوی توسعه، اشتغال، سرمایه گذاری و شکوفایی اقتصادی در قلب غرب ایران.