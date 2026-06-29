روزانه ۳۵۰ هزار لیتر بنزین اضطراری در کردستان عرضه می شود

به گزارش کرد پرس، در پی انتشار گزارشی درباره نحوه عرضه بنزین آزاد در استان کردستان و طرح انتقادهایی نسبت به محدودیت استفاده از کارت های اضطراری جایگاه های سوخت، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان با ارائه توضیحاتی، ضمن تشریح وضعیت تأمین و توزیع سوخت در استان، تأکید کرد که هیچ گونه کمبودی در تأمین بنزین وجود ندارد و محدودیت های اعمال شده با هدف مدیریت مصرف و جلوگیری از سوءاستفاده از کارت های اضطراری اجرا می شود.

جلال حمه حسنی با اشاره به اینکه روزانه بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار لیتر بنزین از طریق کارت های اضطراری جایگاه های سوخت در سطح استان عرضه می شود، گفت: حدود ۱۵ درصد از کل بنزین مصرفی خودروهای کردستان از طریق همین کارت ها تأمین می شود که سهم قابل توجهی در مقایسه با بسیاری از استان های کشور به شمار می رود.

وی افزود: فلسفه ایجاد کارت های اضطراری، کمک به شهروندانی است که به هر دلیل کارت سوخت شخصی خود را به همراه ندارند یا با مشکل فنی مواجه شده اند، نه اینکه این کارت ها به شیوه اصلی سوخت گیری تبدیل شوند؛ با این وجود، حجم استفاده از کارت های اضطراری در کردستان بسیار بالاتر از میزان پیش بینی شده است و همین مسئله ضرورت مدیریت دقیق تر این ظرفیت را ایجاب می کند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان با اشاره به شرایط خاص کشور در ماه های گذشته نیز اظهار کرد: با وجود تمامی محدودیت ها و مشکلات ناشی از شرایط ویژه، حتی در دوران جنگ تحمیلی سوم نیز استان کردستان حتی یک روز با کمبود یا نبود بنزین مواجه نشد و شبکه تأمین و توزیع سوخت بدون وقفه به فعالیت خود ادامه داد.

وی این موضوع را نتیجه برنامه ریزی، ذخیره سازی مناسب و تلاش شبانه روزی کارکنان صنعت نفت دانست و ادامه داد: استمرار عرضه سوخت در چنین شرایطی نشان می دهد اولویت اصلی مجموعه، تأمین نیاز مردم بوده است.

حمه حسنی همچنین به یکی از دلایل افزایش مراجعات به کارت های اضطراری اشاره کرد و یادآور شد: متأسفانه بخشی از شهروندان در طول ماه از سهمیه اول و دوم کارت سوخت شخصی خود استفاده نمی کنند و در پایان ماه، سهمیه آنان بدون استفاده از بین می رود؛ این موضوع موجب می شود در روزهای پایانی ماه تقاضا برای استفاده از کارت های اضطراری به شکل محسوسی افزایش یابد و فشار بیشتری بر جایگاه ها وارد شود.

وی تأکید کرد که استفاده منظم از کارت سوخت شخصی، علاوه بر کاهش ازدحام در جایگاه ها، امکان ارائه خدمات بهتر به افرادی را فراهم می کند که واقعاً در شرایط اضطراری نیازمند استفاده از کارت جایگاه هستند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان همچنین با اشاره به کشف و ضبط تعداد قابل توجهی کارت سوخت غیرمجاز در استان، بیان کرد: سوءاستفاده از کارت های سوخت و تلاش برای استفاده خارج از ضوابط قانونی، یکی از چالش هایی است که دستگاه های مسئول با آن مواجه هستند و اعمال برخی تدابیر مدیریتی نیز در همین چارچوب صورت می گیرد.

وی گفت: هدف از این اقدامات، محدود کردن مردم نیست، بلکه صیانت از منابع ملی، جلوگیری از تخلفات احتمالی و تضمین تداوم عرضه پایدار سوخت برای همه شهروندان است.

حمه حسنی با تأکید بر اینکه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان همواره آماده بررسی مشکلات و اصلاح فرآیندهای اجرایی است، افزود: مطالبات و دغدغه های مردم مورد توجه این مجموعه قرار دارد و تلاش خواهد شد ضمن حفظ امنیت و سلامت شبکه توزیع سوخت، خدمات رسانی با کیفیت مناسب و در چارچوب مقررات به شهروندان ادامه یابد.