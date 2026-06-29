برداشت گندم در بیجار آغاز شد/۲۲ مرکز خرید تضمینی آماده تحویل محصول کشاورزان

به گزارش کرد پرس، زاهد حاجی میرزایی در جلسه ستاد برداشت و کارگروه خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی شهرستان بیجار، گفت: عملیات برداشت گندم در ۱۸۵ هزار هکتار اراضی دیم و سه هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی آبی این شهرستان آغاز شده است.

وی افزود: امسال ۷۴۵ دستگاه کمباین محلی و مهاجر در عملیات برداشت مشارکت دارند و پیش بینی می شود حدود ۱۷۵ هزار تن گندم از کشاورزان شهرستان بیجار خریداری شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به آمادگی مراکز خرید، اظهار کرد: ۲۲ مرکز خرید تضمینی در شهرستان بیجار آماده دریافت محصول کشاورزان هستند و فرآیند خرید طی روزهای آینده آغاز خواهد شد.

در این نشست، رئیس شرکت غله و خدمات بازرگانی کردستان نیز از فعالیت حدود ۹۰ مرکز خرید تضمینی گندم در سطح استان خبر داد و بیان کرد: از این تعداد، ۲۲ تا ۲۳ مرکز در شهرستان بیجار مستقر هستند.

موسی آرتن با بیان اینکه تولید حدود یک میلیون تن گندم در استان پیش بینی می شود، ادامه داد: انتظار می رود بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن از این محصول به صورت تضمینی خریداری شود.

وی شهرستان های بیجار، سقز، دیواندره، دهگلان و قروه را قطب های اصلی تولید گندم استان معرفی کرد و یادآور شد: حدود ۸۰ درصد خرید تضمینی گندم استان در این شهرستان ها انجام می شود.

مدیر سازمان تعاون روستایی کردستان نیز در این نشست با اشاره به آمادگی کامل شبکه تعاون روستایی، گفت: بخش عمده خرید گندم استان توسط تعاونی های روستایی انجام می شود و مراکز خرید شهرستان بیجار از نظر تجهیزات و امکانات در شرایط مطلوب قرار دارند.

مجتبی سعیدی افزود: توسعه مراکز خرید و افزایش ظرفیت حمل ونقل موجب شده صف های طولانی سال های گذشته حذف شود و کشاورزان بتوانند محصول خود را در کوتاه ترین زمان ممکن به نزدیک ترین مرکز خرید تحویل دهند.

در این نشست همچنین موضوعاتی از جمله تأمین سوخت ماشین آلات کشاورزی، تجهیز مراکز خرید به ژنراتور، تأمین اینترنت پایدار، ساماندهی حمل ونقل، استانداردسازی باسکول ها، نظارت بر کیفیت گندم تحویلی و هماهنگی دستگاه های اجرایی برای اجرای مطلوب خرید تضمینی مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.