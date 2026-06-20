سرخط خبرهای ۳۰خرداد خبرگزاری کردپرس

تجمع ضد ناتو در آدانا؛ معترضان خواستار تعطیلی پایگاههای نظامی خارجی در ترکیه شدند
جمعی از فعالان عضو «ائتلاف ضد ناتو و جنگهای امپریالیستی» در شهر آدانا با برگزاری راهپیمایی، خواستار خروج ترکیه از پیمان ناتو و تعطیلی پایگاههای نظامی وابسته به قدرتهای خارجی شدند.
دکترین جدید واشنگتن؛ تبدیل عراق و سوریه به کریدور اقتصادی
توافقهای اخیر آمریکا با عراق و سوریه، از بازسازی خط لوله کرکوک–بانیاس تا ورود شرکتهای بزرگ نفتی و فناوری آمریکایی، نشان میدهد واشنگتن در حال طراحی یک نظم منطقهای جدید است که انرژی، فناوری و سرمایه را به ابزار اصلی نفوذ خود تبدیل میکند.
آیا جنگ بزرگ خاورمیانه، کردها را به صلح با ترکیه نزدیکتر کرده است؟
طارق حمو، تحلیلگر مسائل کردها معتقد است پروژه جدید اوجالان را نمیتوان جدا از جنگهای پس از هفتم اکتبر، رویارویی ایران و اسرائیل و بازآرایی قدرتهای منطقهای فهمید؛ روندی که شاید صلح میان آنکارا و کردها را به یک ضرورت راهبردی تبدیل کرده باشد.
نماینده ویژه ترامپ: گزارشهای مربوط به ارسال سلاح به کردها اصلاح میشود
نماینده ویژه ترامپ در دیدار با مسئولان اقلیم کردستان تأکید کرده ارزیابی تازه و دقیقی درباره ادعاهای مربوط به تحویل سلاح به کردها تهیه و به رئیسجمهور آمریکا ارائه خواهد شد و از مقامات اقلیم خواسته نگران این موضوع نباشند.
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