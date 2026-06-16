شبکه سازمان فساد و اخلال اقتصادی در کردستان شناسایی و منهدم شد

به گزارش کرد پرس؛ سردار یحیی الهی، گفت: متهم اصلی این پرونده دستگیر شده و 32 نفر از دیگر اعضای این شبکه به مراجع قضایی معرفی شده اند.

او تصریح کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان کردستان با اقدامات اطلاعاتی و تخصصی موفق شدند سرنخ هایی از اقدامات غیرقانونی و اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور توسط یک شبکه سازمان یافته بدست بیاوردن

او افزود: ماموران در ادامه بررسی های خود مدارکی از تخلفات اقتصادی گسترده از قبیل عدم اجرای تعهدات ارزی، جعل بیش از هزار و 200 فقره اسناد گمرکی و همچنین اعطای وکالتنامه های تجاری صادرات و واردات به بدست آورده و بلافاصله هماهنگی های لازم به منظور دستگیری متهمان را عملیاتی کردند.

فرمانده انتظامی استان کردستان با اشاره به اینکه متهمان علاوه بر جرائم اشاره شده، متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادی به ارزش 64 هزار و 360 میلیارد ریال نیز هستند، توضیح داد: متهم و سرشبکه اصلی این شبکه سازمان یافته دستگیر و در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته و 32 نفر دیگر از اعضای مرتبط با این پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.