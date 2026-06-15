به گزارش کردپرس، گوستاوو پترو، رئیس‌جمهور کلمبیا با اشاره به روند صلح میان ترکیه و حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) تأکید کرد که گفت‌وگو تنها گزینه» برای حل مسئله کردها در ترکیه و خاورمیانه است.

رئیس‌جمهور کلمبیا، در حاشیه نشست شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک و در پاسخ به پرسشی درباره روند صلح میان ترکیه و پ.ک.ک، گفت که تجربه درگیری‌های مسلحانه در کلمبیا نشان داده است که هیچ راهی جز مذاکره و گفت‌وگو برای پایان دادن به منازعات طولانی‌مدت وجود ندارد.

پترو که در ۱۰ ژوئن ۲۰۲۶ ریاست نشست شورای امنیت با عنوان «پیشبرد راه‌حل‌های سیاسی در خاورمیانه؛ میانجی‌گری و گفت‌وگو برای صلح پایدار» را برعهده داشت، گفت: «مسئله کردها در خاورمیانه باید راه‌حلی داشته باشد و این راه‌حل تنها از مسیر گفت‌وگو می‌گذرد. راه دیگری وجود ندارد.»

او با مقایسه درگیری میان ترکیه و پ.ک.ک با جنگ داخلی چند دهه‌ای کلمبیا، گفت نیروهای مسلح کرد حتی قدیمی‌تر از گروه چریکی «فارک» در کلمبیا هستند؛ گروهی که پس از دهه‌ها جنگ، در سال ۲۰۱۶ با دولت کلمبیا به توافق صلح رسید.

پترو همچنین به نقش زنان کرد در نبرد با داعش اشاره کرد و گفت زنان کرد در عراق از کرامت خود در برابر «موجودیتی به وحشتناکی داعش» دفاع کردند.

او در ادامه با حمایت ضمنی از الگوهای خودگردانی و تمرکززدایی گفت: «باید به اشکال مختلف خودگردانی نسبی توجه شود. تجربه‌هایی وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرند.»

رئیس‌جمهور کلمبیا همچنین اعلام کرد کشورش آماده است تجربیات خود در زمینه میانجی‌گری و روندهای صلح را در اختیار دیگر کشورها قرار دهد. او گفت: «کلمبیا می‌داند چگونه میان بازیگران مسلحی که یکدیگر را می‌کشتند، میانجی‌گری کند و به صلح برسد.»

پترو در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد که انتخاب میان جنگ و صلح، نتایج ملموس و قابل سنجشی به همراه دارد و سیاست‌های مبتنی بر توافق و مصالحه، در مقایسه با رویکردهای امنیتی و تنبیهی، موفق‌تر بوده‌اند.

او در پایان گفت: «هیچ رویدادی در جهان، برای هیچ بخشی از بشریت بیگانه نیست.»