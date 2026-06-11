۲۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۴

سپاه: ۱۸ هدف مهم ارتش آمریکا در بامداد پنجشنبه هدف قرار گرفت

سپاه: ۱۸ هدف مهم ارتش آمریکا در بامداد پنجشنبه هدف قرار گرفت

سرویس ایران- سپاه پاسداران در اطلاعیه ای اعلام کرد ۱۸ هدف مهم متعلق به ارتش شرور امریکا طی دو موج عملیاتی مورد اصابت قرار گرفتند.

به گزارش کرد پرس، متن اطلاعیه روابط عمومی سپاه به شرح زیر است:

فمن اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ ۚ

رزمندگان شجاع نیروی هوافضا و قهرمانان نیروی دریایی سپاه سحرگاه امروز در تنبیه متجاوز و پاسخ به تعرض ارتش کودک کش آمریکا به بعضی از واحدهای خدماتی و پاسگاه های ساحلی سپاه و فرماندهی انتظامی و محوطه فرودگاه بندرعباس، طی دو موج عملیاتی هجده هدف مهم متعلق به ارتش شرور امریکا در پایگاه های هوایی علی السالم و احمدالجابر و همچنین پایگاه های هوایی شیخ عیسی را مورد اصابت قرار داده و منهدم کردند.

وَمَا النَّصرُ إِلّا مِن عِندِ اللَّهِ العَزیزِ الحکیم.

کد مطلب 2796236

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha