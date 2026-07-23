روایت متفاوت دمشق و سازمان ملل از ادغام ساختار کردها در دولت دمشق

به گزارش کردپرس، سفیر سوریه در سازمان ملل متحد با بیان اینکه روند ادغام میان دمشق و مناطق شمالشرق سوریه در حوزههای مختلف از جمله اعطای تابعیت، همکاریهای امنیتی و ادغام بخشی از نیروها در حال پیشرفت است، این روند را «معجزهآسا» توصیف کرد. با این حال، او اذعان کرد که اختلافنظرها درباره نحوه ادغام یگانهای مدافع زنان و میزان نمایندگی اقلیتها همچنان ادامه دارد.
ابراهیم اولابی، سفیر سوریه در سازمان ملل، در گفتوگو با نشریه The Amargi اظهار داشت که «دهها هزار نفر برای نخستین بار درخواست تابعیت و شهروندی سوریه دادهاند» و افزود که زنان و مردان کُرد اکنون در پارلمان سوریه حضور دارند و فرماندار حسکه نیز با حمایت معاون خود عملکرد مناسبی داشته است.
او همچنین با اشاره به حضور یکی از فرماندهان پیشین نیروهای سوریه دموکراتیک در سمت معاون وزیر دفاع سوریه گفت: «به طور کلی، روند در مسیر درستی حرکت میکند. آنچه در حال وقوع است، معجزهآساست.»
در پاسخ به پرسشی درباره میزان نمایندگی اقلیتها در پارلمان، اولابی تأکید کرد که دولت سوریه مسئله را از منظر «اکثریت و اقلیت» نمیبیند. به گفته او، دولت همه شهروندان را صرفنظر از هویت قومی و مذهبی، سوری میداند و رئیسجمهور نیز تلاش کرده است تا همه مؤلفههای جامعه در ساختار سیاسی نمایندگی داشته باشند.
او در عین حال پذیرفت که این موضوع همچنان محل بحث است و گفت: «همیشه جای بهبود وجود دارد. برخی معتقدند میزان نمایندگی کافی است و برخی چنین نظری ندارند، اما این موضوع اکنون در سوریه قابل بحث است.»
سفیر سوریه درباره سرنوشت یگانهای مدافع زنان (YPJ) نیز گفت که بخشی از اعضای این نیروها در حال ادغام در ساختارهای وابسته به وزارت کشور هستند، اما ادغام آنان در وزارت دفاع هنوز نهایی نشده و مذاکرات درباره آن ادامه دارد.
اولابی افزود که حضور زنان در نهادهای حکومتی سوریه رو به افزایش است و علاوه بر پارلمان و دادگاه قانون اساسی، اکنون در نیروهای امنیتی نیز فعالیت دارند. به گفته او، یک آکادمی ویژه آموزش زنان برای پلیس و نیروهای امنیتی نیز تأسیس شده است.
وی همچنین تأیید کرد که در سفر آینده آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، به سوریه، او را همراهی خواهد کرد. اولابی گفت گوترش در این سفر با مقامهای دولتی، سازمانهای جامعه مدنی، نهادهای وابسته به سازمان ملل و نیروهای ناظر سازمان ملل در بلندیهای جولان (UNDOF) دیدار خواهد کرد، هرچند برنامه نهایی سفر هنوز در حال تنظیم است.
به گفته سفیر سوریه، این نخستین سفر آنتونیو گوترش به سوریه از زمان تصدی سمت دبیرکلی سازمان ملل است و از نظر دمشق، این سفر پیام روشنی درباره ورود سوریه به مرحلهای جدید پس از سالها بحران دارد.
با وجود ارزیابی خوشبینانه سفیر سوریه، کلودیو کوردونه، معاون فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه، روز گذشته در نشست شورای امنیت اعلام کرد که چندین موضوع اساسی میان دمشق و نیروهای سوریه دموکراتیک همچنان حلنشده باقی مانده است.
به گفته کوردونه، مذاکرات درباره ساختار فرماندهی، ادغام یگانهای مدافع زنان، نحوه اداره مناطق، انتصابهای اداری و مدیریت منابع طبیعی ادامه دارد و طرفین هنوز درباره نحوه اجرای توافقها انتظارات متفاوتی دارند، هرچند روند گفتوگوها متوقف نشده است.
سرویس جهان- همزمان با توصیف روند ادغام به عنوان «معجزهآسا» از سوی سفیر سوریه، سازمان ملل اعلام کرده است که مذاکرات درباره مهمترین مسائل میان دمشق و نیروهای سوریه دموکراتیک هنوز ادامه دارد.
به گزارش کردپرس، سفیر سوریه در سازمان ملل متحد با بیان اینکه روند ادغام میان دمشق و مناطق شمالشرق سوریه در حوزههای مختلف از جمله اعطای تابعیت، همکاریهای امنیتی و ادغام بخشی از نیروها در حال پیشرفت است، این روند را «معجزهآسا» توصیف کرد. با این حال، او اذعان کرد که اختلافنظرها درباره نحوه ادغام یگانهای مدافع زنان و میزان نمایندگی اقلیتها همچنان ادامه دارد.
نظر شما