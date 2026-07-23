۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۰

کشف اشیای تاریخی ٣٥٠٠ ساله در نقده/یک نفر دستگیر شد

کشف اشیای تاریخی ٣٥٠٠ ساله در نقده/یک نفر دستگیر شد

سرویس آذربایجان غربی- فرمانده انتظامی شهرستان نقده از کشف بیش از ۱۰۰ قطعه اشیای تاریخی و فرهنگی با قدمتی حدود ۳۵۰۰ سال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش کردپرس، سرهنگ یونس ارجمند  افزود: در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی مأموران گمنام فرماندهی انتظامی شهرستان نقده، بیش از ۱۰۰ قطعه اشیای تاریخی و فرهنگی با ارزش که قدمتی بالغ بر ۳۵۰۰ سال دارند، کشف و ضبط شد.

او ادامه داد: در این خصوص یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نقده با تأکید بر اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی کشور، از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت غیرقانونی در زمینه خرید، فروش یا نگهداری اشیای تاریخی، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 2797550

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