به گزارش کرد پرس، علی فالح الزیدی در نشست با رییس جمهور ایران در تهران، با تأکید بر اینکه امنیت جمهوری اسلامی ایران برای عراق از اهمیت ویژهای برخوردار است، تصریح کرد: هیچ نقطهای از خاک عراق اجازه نخواهد یافت به محلی برای تهدید یا ایجاد ناامنی علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود.
نخستوزیر عراق همچنین با اشاره به نقش جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم، اظهار داشت: ملت عراق هرگز حمایتهای ایران در مقابله با گروه تروریستی داعش را فراموش نخواهد کرد؛ حمایتی که صرفاً در سطح مواضع سیاسی نبود، بلکه به صورت عملی در کنار مردم عراق برای ریشهکن کردن تروریسم انجام شد.
علی فالح الزیدی افزود: عراق هیچگونه اقدام خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران را از سوی هیچ طرفی نخواهد پذیرفت و در این زمینه بر همکاریهای امنیتی با ایران پایبند است.
نخستوزیر عراق با اشاره به حضور وزرای اقتصادی این کشور در تهران نیز گفت: امروز همه وزرای اقتصادی عراق در این سفر حضور دارند تا درباره هر آنچه در راستای تأمین منافع مشترک دو کشور باشد، گفتوگو و توافق کنند.
علی فالح الزیدی همچنین بر علاقهمندی بغداد به گسترش همکاریها با جمهوری اسلامی ایران در حوزههای اقتصادی، علمی، دانشگاهی، بهداشت و درمان و سایر عرصههای مورد علاقه دو کشور تأکید کرد.
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