تورم نقطه به نقطه در کرمانشاه سه رقمی شد

خبرگزاری کردپرس _ بررسی تازهترین دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد استان کرمانشاه در اردیبهشت 1405 با یکی از شدیدترین موجهای تورمی کشور مواجه بوده است.
اگرچه نرخ تورم سالانه استان کرمانشاه به ۶۴.۴ درصد رسیده و از میانگین کشوری ۵۷.۷ درصد بالاتر است، اما مهمترین شاخص برای درک وضعیت اقتصادی و معیشتی خانوارهای کرمانشاهی، تورم نقطهبهنقطه ۱۰۱.۲ درصدی است؛ رقمی که بیان میکند هزینه تأمین یک سبد ثابت از کالاها و خدمات نسبت به اردیبهشت سال گذشته بیش از دو برابر شده است.
این میزان تورم نقطهای کرمانشاه را در میان استانهای دارای بالاترین نرخ افزایش قیمت در کشور قرار میدهد و نشان میدهد فشار تورمی در این استان به مراتب سنگینتر از متوسط کشور بوده است.
نگاهی دقیقتر به اجزای شاخص قیمت مصرفکننده نشان میدهد که منشأ اصلی این فشار تورمی را باید در بازار خوراکیها و آشامیدنیها جستوجو کرد.
در حالی که تورم نقطهبهنقطه کل کشور ۸۳.۹ درصد ثبت شده، این شاخص در گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات در کرمانشاه به ۱۴۲.۶ درصد رسیده است. به بیان دیگر، قیمت مواد غذایی و اقلام مصرفی روزمره خانوارهای کرمانشاهی طی یک سال به طور متوسط حدود دو و نیم برابر شده است.
این رقم نه تنها به شکل محسوسی از میانگین کشوری این گروه کالایی بالاتر است، بلکه نشان میدهد خانوارهای استان بیشترین فشار را در تأمین نیازهای اولیه خود تحمل کردهاند.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر آشکار میشود که بدانیم نزدیک به ۳۷.۵ درصد از هزینههای مصرفی خانوارهای کرمانشاهی به خوراکیها اختصاص دارد. بنابراین هرگونه جهش قیمتی در این بخش مستقیماً بر معیشت مردم اثر میگذارد.
افزایش بیش از ۱۴۲ درصدی قیمت مواد غذایی به معنای آن است که بسیاری از خانوارها ناچار شدهاند الگوی مصرف خود را تغییر دهند، از خرید برخی اقلام ضروری بکاهند یا کالاهای ارزانتر را جایگزین محصولات مورد نیاز خود کنند. در چنین شرایطی، آثار تورم صرفاً به کاهش قدرت خرید محدود نمیشود، بلکه میتواند بر کیفیت تغذیه، سلامت خانوار و سطح رفاه عمومی نیز تأثیر بگذارد.
در مقابل، بخش کالاها و خدمات غیرخوراکی و خدمات اگرچه با افزایش قابل توجه قیمتها روبهرو بوده، اما شدت تورم در این حوزه به مراتب کمتر از بازار خوراکیها بوده است. تورم نقطهبهنقطه این گروه در کرمانشاه ۶۹.۵ درصد ثبت شده که همچنان رقم بالایی محسوب میشود، اما فاصله چشمگیری با تورم ۱۴۲.۶ درصدی خوراکیها دارد. این اختلاف بیش از ۷۳ واحد درصدی میان دو گروه اصلی هزینهای خانوار نشان میدهد که موتور اصلی تورم در کرمانشاه نه در بخش خدمات، مسکن یا سایر کالاهای غیرخوراکی، بلکه در بازار مواد غذایی و کالاهای اساسی فعال بوده است.
از سوی دیگر، تورم ماهانه ۱۰.۶ درصدی خوراکیها در کنار تورم ماهانه ۹.۷ درصدی شاخص کل استان کرمانشاه حاکی از آن است که روند افزایش قیمتها در زمان انتشار این آمار همچنان با شتاب ادامه داشته و فشار تورمی صرفاً محصول تحولات گذشته نبوده است. به همین دلیل، تورم نقطهبهنقطه بیش از آنکه یک شاخص آماری باشد، تصویری روشن از شرایط زندگی روزمره مردم ارائه میدهد؛ شرایطی که در آن درآمد خانوارها با سرعتی بسیار کمتر از هزینههای زندگی رشد کرده و شکاف میان درآمد و مخارج هر روز عمیقتر شده است.
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