سرویس سوریه - با گذشت چند ماه از امضای پیمان ادغام میان دولت موقت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه، گزارشها از فاصله چشمگیر میان مفاد توافق و روند اجرای آن حکایت دارد. در حالی که این توافق با هدف تثبیت آتشبس، تضمین حقوق جوامع محلی و ادغام ساختارهای اداری و امنیتی تدوین شده بود، منابع نزدیک به مدیریت خودگردان از کاهش اختیارات محلی، محدود شدن نقش زنان، ابهام در وضعیت اسیران، تداوم نقض حقوق بشر و نادیده گرفتن حقوق سیاسی و فرهنگی کُردها انتقاد میکنند.
به گزارش کردپرس، با امضای پیمان ادغام در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ میان دولت موقت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)، مرحله جدیدی در تاریخ سوریه آغاز شد. طبق این پیمان بایستی تمامی طرفها آتشبس را برقرار میکردند، بخش امنیتی بازسازماندهی میشد، ساختارهای مدیریت محلی محافظت شده و به این شکل در درون سیستم مرکزی جای میگرفتند، افرادی که از خانه و کاشانه خود آواره شده بودند به شکلی امن به دیار خود بازمیگشتند و حقوق بنیادین تمامی جامعهها محافظت میشد. اما گذشت زمان نشان داد که عملکردها و پیمان تا حد زیادی با یکدیگر متفاوت بودند. در عمل آنچه طرف دمشق انجام میداد، در راستای تصفیه و به تسلیم کشاندن سیستم مدیریت خودگردان بود.
هنگامی که به تابلوی موجود مینگریم، میبینیم که ادغام یک مسئله فنی نیست؛ بلکه موضوعی مربوط به ساختار دولت، محافظت فرهنگی و سیاسی از ساختار جامعه، اختیارات مدیریت محلی، مسئله امنیت و تقسیم منابع اقتصادی است. تمامی این موضوعات باید در قانون اساسی تضمین شوند. اگر یک سیستم و فرهنگ دموکراتیک ایجاد نشود، برقراری آرامش در سوریه دشوار به نظر میرسد. ادغام باید بر هنجارهای دموکراتیک استوار باشد و بر اساس تضمین قانون اساسی برای مدیریت خودگردان و حقوق همگان پیش برود. وضعیتی برخلاف این، به معنای تحمیل تصفیه و تسلیمیت خواهد بود.
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