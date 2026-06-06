به گزارش کردپرس، با امضای پیمان ادغام در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ میان دولت موقت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)، مرحله جدیدی در تاریخ سوریه آغاز شد. طبق این پیمان بایستی تمامی طرف‌ها آتش‌بس را برقرار می‌کردند، بخش امنیتی بازسازماندهی می‌شد، ساختارهای مدیریت محلی محافظت شده و به این شکل در درون سیستم مرکزی جای می‌گرفتند، افرادی که از خانه و کاشانه خود آواره شده بودند به شکلی امن به دیار خود بازمی‌گشتند و حقوق بنیادین تمامی جامعه‌ها محافظت می‌شد. اما گذشت زمان نشان داد که عملکردها و پیمان تا حد زیادی با یکدیگر متفاوت بودند. در عمل آنچه طرف دمشق انجام می‌داد، در راستای تصفیه و به تسلیم کشاندن سیستم مدیریت خودگردان بود.

تیپ‌های نظامی در شهرهای کُردنشین

ادغام نظامی با وجود اینکه یکی از ملموس‌ترین و قابل سنجش‌ترین حوزه‌های پیمان بود، اما در این بخش عقب‌گرد جدی رخ داد. در اطلاع‌رسانی اولیه‌ای که درباره این پیمان به رسانه‌ها اعلام شد، از تیپ‌های متشکل از نیروهای SDF برای شهرهای کوبانی، حسکه، قامشلو و دِرک صحبت شده بود. برای هر تیپ نیز تعداد ۶ هزار نفر اعلام شده بود. اما با گذشت زمان، دمشق تعداد نیروهای این تیپ‌ها را کاهش داد و به هزار و ۳۰۰ نفر رساند. کاهش تعداد تیپ‌هایی که قرار بود در شهرهای کُردنشین ایجاد شوند، در میان کردستان سوریه و کُردها موجب نگرانی‌های امنیتی جدی شد. این رویکرد به جای یک بازسازی برابر میان طرفین، به عنوان یک کوچک‌سازی یک‌جانبه و بی‌دفاع رها کردن منطقه قلمداد می‌شود.

به رسمیت شناختن YPJ و حقوق زنان

در این چارچوب، موضوع دیگری که جلب توجه می‌کند، حضور یگان‌های مدافع زنان (YPJ) است. مدیریت خودگردان خواهان تداوم حضور YPJ است، اما طرف دمشق رویکردی مخالف و حاکی از انکار دارد. دمشق اعلام می‌کند که زنان باید در درون نیروهای آسایش (امنیت داخلی) باشند و نباید در ارتش حضور داشته باشند. این رویکرد به معنای به رسمیت نشناختن حقوق زنان است. به ویژه انکار ساختاری مانند YPJ که مظهر حقوق زنان است، برای دولت احمد الشرع یک رویکرد ایدئولوژیک محسوب می‌شود. نیرویی که امروزه به عنوان دولت موقت دمشق نامیده می‌شود، به طور کامل از گروه‌های جهادی رادیکال تشکیل شده است، در ساختار ایدئولوژیک خود جایگاهی برای زنان قائل نیستند.

رویکردهایی دیده می‌شود که زنان را نه تنها در ارتش، بلکه در دیگر عرصه‌های زندگی نیز به رسمیت نمی‌شناسد. به عنوان نمونه، در روند ادغام نهادهای اداری، رویکردی نشان داده می‌شود که پیش از زنان، مردان را مبنا قرار می‌دهد. در برابر نقش فعال زنان در عرصه عمومیِ مدیریت خودگردان، سیستمی که دمشق اکنون تحمیل می‌کند در میان جامعه موجب نارضایتی‌های جدی شده است. عدم مشارکت ساختارهای نظامی زنان در روند ادغام، از نظر مشارکت اجتماعی و معیار بازنمایی برابر، محل بحث و انتقاد است. این در حالی است که هنجارهای بین‌المللی و تجربیات منطقه‌ای آشکار می‌سازند که مشارکت فعال زنان در عرصه‌های امنیتی و سیاسی، نقش مهمی را در روندهای دموکراتیزاسیون و صلح پایدار ایفا می‌کند.

وضعیت اسیران

یکی از عناوین حساس در روند ادغام، موضوع اسیران جنگی است. با وجود اینکه میان طرفین گفته شده بود این موضوع در کوتاه‌ترین زمان ممکن حل شده و اسیران آزاد خواهند شد، دمشق اسیران موجود در دست خود را به عنوان ابزار باج‌خواهی علیه مدیریت خودگردان به کار می‌گیرد. از ۱۰ مارس به بعد، در قالب ۶ گروه در مجموع ۱۰۵۰ اسیر آزاد شدند، اما هنوز به درستی مشخص نیست که چه تعداد اسیر دیگر در دست نیروهای دمشق قرار دارند.

بر اساس اطلاعات موجود، در موضوع اسیران، بسیاری از افرادی که از کردستان ترکیه برای دفاع از کردستان سوریه بسیج شده بودند، یا اعدام گشته و یا تحویل میت ترکیه داده شده‌اند. به عبارتی، دولت موقت دمشق در موضوع اسیران سیاست شفافی را پیش نمی‌برد.

پیکرهایی که به خانواده‌هایشان تحویل داده نمی‌شوند

یکی دیگر از موضوعاتی که در میان جامعه موجب نارضایتی شده، عدم تحویل پیکر نیروهای SDF و غیرنظامیانی است که در جنگ جان خود را از دست داده‌اند. با وجود اینکه دولت دمشق برخی از پیکرها را به خانواده‌هایشان تحویل داده است، اما هنوز هم پیکرهای بسیاری در سردخانه بیمارستان‌های حلب، رقه و دیرالزور نگهداری می‌شوند.