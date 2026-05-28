۸ خرده فروش مواد مخدر و ۹۹ نفر از اراذل و اوباش در مریوان شناسایی شدند

به گزارش کرد پرس، سرهنگ عطا نادری در تشریح جزئیات این طرح، گفت: در پی مطالبات مردمی درباره برخورد با توزیع کنندگان مواد مخدر و برهم زنندگان امنیت اجتماعی، طرح ارتقای امنیت اجتماعی با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر، پلیس امنیت عمومی و یگان امداد اجرا شد.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی با مقام قضایی موفق شدند هشت نفر از توزیع کنندگان مواد مخدر و معتادان متجاهر را شناسایی و دستگیر کنند که از آنان مقادیری انواع مواد مخدر کشف شد.

فرمانده انتظامی مریوان ادامه داد: بررسی های فنی نشان داد تعدادی از دستگیرشدگان دارای سابقه سرقت و محکومیت قضایی هستند و ۲ نفر از آنان نیز برابر ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر به کمپ ترک اعتیاد معرفی شدند.

سرهنگ نادری همچنین از شناسایی و برخورد با ۹۹ نفر از اراذل و اوباش در اردیبهشت ماه خبر داد و یادآور شد: در این طرح چهار نفر از افراد دارای سابقه شرارت و مزاحمت دستگیر و برای ۹۵ نفر دیگر نیز پس از اخذ تعهد کتبی، تذکرات لازم صادر شد.

وی بیان کرد: در بازرسی از متهمان، ۶ قبضه سلاح گرم و ۱۶۰ تیغه سلاح سرد شامل قمه و چاقوی ضامن دار کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی مریوان با تاکید بر تداوم طرح های امنیت محور در سطح شهرستان، از شهروندان خواست هرگونه فروش مواد مخدر، مزاحمت خیابانی و اقدامات مخل امنیت عمومی را به پلیس اطلاع دهند.