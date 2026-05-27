کارخانه هزار میلیارد تومانی رب گوجه فرنگی در کامیاران ۳۰ درصد پیشرفت کرد

به گزارش کرد پرس، سعدی نقشبندی در دیدار با مظفر عبدالله، سرمایه گذار صنایع تبدیلی کشور، گفت: این طرح در سه فاز عملیاتی تعریف شده و علاوه بر اینکه نماد اعتماد بخش خصوصی به ظرفیت های کشاورزی کردستان است، می تواند به ستون فقرات اشتغال پایدار منطقه تبدیل شود.

وی با اشاره به ظرفیت های تولید گوجه فرنگی در استان، افزود: شهرستان کامیاران با هزار و ۲۰۰ هکتار سطح زیر کشت از مجموع هزار و ۷۰۰ هکتار استان، قطب تولید گوجه فرنگی کردستان محسوب می شود و احداث این کارخانه بر اساس نیاز واقعی بخش کشاورزی استان برنامه ریزی شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان اظهار کرد: این واحد صنعتی سالانه به ۱۷۰ هزار تن گوجه فرنگی نیاز دارد و با ظرفیت تولید ۳۰ هزار تن رب اسپتیک، زمینه توسعه کشاورزی قراردادی و تضمین بازار فروش برای کشاورزان را فراهم می کند.

نقشبندی با تاکید بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، ادامه داد: با فرآوری محصولات در داخل استان، از خام فروشی جلوگیری می شود و علاوه بر کاهش ضایعات، ماندگاری و ظرفیت صادراتی محصولات نیز افزایش خواهد یافت.

وی یادآور شد: این پروژه صرفاً یک واحد تولیدی نیست، بلکه موتور محرک توسعه کشاورزی استان به شمار می رود و فرصت های شغلی پایداری برای جوانان تحصیل کرده و نیروهای بومی ایجاد خواهد کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان بیان کرد: صنایع تبدیلی حلقه گمشده کشاورزی استان هستند و می توانند کشاورزی سنتی کردستان را به کشاورزی مدرن، اقتصادی و سودآور تبدیل کنند.