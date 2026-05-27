رئیس جنبش موضع میهنی: دولت اقلیم باید کسری حقوق را از درآمد داخلی تأمین کند

به گزارش کردپرس، علی حمه‌صالح، رئیس جنبش موضع میهنی اعلام کرد بغداد از اقلیم کردستان خواسته بود ۱۲۰ میلیارد دینار درآمد به دولت فدرال ارسال کند، اما اقلیم امروز تنها ۵۰ میلیارد دینار فرستاده است.

او گفت دولت فدرال عراق در مقابل، ۷۰ میلیارد دینار از بودجه حقوق کارمندان اقلیم کسر کرده و اکنون دولت اقلیم کردستان باید این مبلغ را از درآمدهای داخلی خود تأمین کند.

علی حمه‌صالح هشدار داد: «اگر این مسئله را حل نکنند، نمی‌توانند حقوق‌ها را پرداخت کنند.»

او همچنین تأکید کرد حل این بحران، وظیفه مسرور بارزانی و قباد طالبانی است و باید کسری موجود را از درآمدهای داخلی سلیمانیه و اربیل جبران کنند.