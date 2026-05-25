سرخط خبرهای ۴خرداد خبرگزاری کردپرس

نگاهی تحلیلی به نتایج انتخابات پارلمانی در مناطق کردنشین سوریه

نتایج انتخابات پارلمانی سوریه در استان حسکه و کوبانی نشان می‌دهد که نامزدهای عرب ۶۰ درصد کرسی‌های حسکه را تصاحب کرده‌اند؛ رخدادی که پس از تحریم انتخابات از سوی حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) و متحدانش، توازن سیاسی و قومی در مناطق کردنشین سوریه را بیش از پیش آشکار کرده و بار دیگر بحث وزن جمعیتی و جایگاه سیاسی کردها در ساختار آینده سوریه را به مرکز توجه بازگردانده است.

دیدار هیئت امرالی دم‌پارتی با عبدالله اوجالان در جزیره امرالی

به نوشته آژانس خبری فرات، اعضای هیئت امرالی با عبدالله اوجالان رهبر پ ک ک درجزیره امرالی دیدار کردند وهم‌زمان با انجام این دیدار، گزارش‌هایی نیز منتشر شد که نشان می‌دهد اعضای هیئت پس از پایان گفت‌وگوها از جزیره امرالی بازگشته و به استانبول بازگشته‌اند.

آزادی گروه جدیدی از زندانیان اس دی اف از زندان‌های دولت موقت سوریه با توافق حسکه و دمشق

استاندار حسکه از آزادی گروه دیگری از زندانیان عضو SDF در ۲۵ مه خبر داد و اعلام کرد این اقدام در چارچوب توافق ۲۹ ژانویه و پس از نشست‌ها و هماهنگی‌های میان طرف‌های مرتبط در حسکه و دمشق انجام می‌شود.

مرکز اصلی فعالیت حزب جمهوری‌خواه خلق پارلمان خواهد بود

«اوزگور اوزل» رئیس CHP پس از مداخله پلیس در مقابل ساختمان مرکزی این حزب، همراه با اعضا و نمایندگان CHP به سوی پارلمان حرکت کرد و با توصیف تحولات اخیر به‌عنوان «کودتا»، اعلام کرد که از این پس پارلمان، مرکز اصلی فعالیت این حزب خواهد بود.