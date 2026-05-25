۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۴

قتل جوان ٢٢ ساله در بوکان/قاتل متواری است

سرویس آذربایجان غربی- فرمانده انتظامی بوکان گفت: دستگیری عامل قتل جوان بوکانی در یکی از محلات این شهر در دستور کار پلیس قرار دارد.

به گزارش کردپرس، سرهنگ موسی بهاری روز دوشنبه اظهار کرد: به دنبال وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل یک نفر در یکی از محله های شهر بوکان و متواری شدن قاتل، با توجه به شناسایی متهم، رسیدگی به موضوع در دستور کار ویژه پلیس قرار دارد.

وی با تاکید بر پیگیری پرونده گفت: امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس بوده و با هنجارشکنان و مخلان آسایش عمومی قاطعانه برخورد می شود.

طبق اعلام منابع محلی شب گذشته در یکی از محلات شهر بوکان چند نفر جوان با هم درگیر شده بودند و در این میان جوان ۲۲ ساله بر اثر جراحت ناشی از این درگیری جان خود را از دست داد.

درگیری دسته جمعی جوانان و اعمال خشونت باعث رنجش خاطر اهالی این محله شد و مردم خواستار ورود نیروی انتظامی و سایر نهادهای مرتبط هستند.

