خروج غیرقانونی مرغ از کردستان با برخورد جدی مواجه می شود

به گزارش کرد پرس، ارسلان ازهاری در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان کردستان که در سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، گفت: نظارت بر عرضه و توزیع مرغ در بازار ضروری است و با افرادی که به صورت غیرقانونی نسبت به خروج مرغ از استان اقدام کنند، برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت مدیریت بازار در شرایط اقتصادی کنونی، افزود: حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران در دستور کار است، اما در وضعیت فعلی باید منافع مردم بیش از هر موضوع دیگری مورد توجه قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با بیان اینکه مردم ولی نعمتان نظام هستند، اظهار کرد: با سودجویانی که بخواهند از طریق افزایش قیمت ها فشار مضاعفی به مردم وارد کنند، مقابله می کنیم.

ازهاری همچنین از دستگاه های نظارتی و اصناف خواست فاکتورهای فروش مرغ را به صورت دقیق رصد و تخلفات احتمالی را بررسی کنند.

وی پیگیری تخصصی و منطقه ای موضوع قیمت گذاری مرغ در استان های همجوار از سوی وزارتخانه مربوطه را ضروری دانست و ادامه داد: این اقدام می تواند مانع افزایش غیرقانونی قیمت مرغ شود.

در این جلسه همچنین گزارش کارشناسی درباره آنالیز قیمت مرغ و روند افزایش قیمت آن از سوی مسئولان جهاد کشاورزی استان ارائه شد و بر تامین و عرضه مناسب مرغ با رعایت حقوق مصرف کنندگان و اجرای مصوبات تنظیم بازار در تمامی شهرستان ها تاکید شد.