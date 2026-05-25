برداشت سنگ سیلیس در بانه هیچ مجوزی ندارد

به گزارش کرد پرس، سهراب احمدی در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: پس از دریافت گزارش همیاران طبیعت مبنی بر بارگیری یک دستگاه کامیون حامل سنگ سیلیس از بخش آرمرده، نیروهای اداره منابع طبیعی با هماهنگی ایست بازرسی شهید غلام الهی و پرسنل سپاه اقدام به توقیف این کامیون کردند.

وی با بیان اینکه با دستور مقام های قضایی، پرونده این تخلف برای طی مراحل قانونی صورتجلسه و پیگیری شد، افزود: با توجه به جنگلی بودن این شهرستان، برداشت سنگ سیلیس موجب تخریب منابع طبیعی می شود و هیچ مجوزی برای استخراج و برداشت آن در بانه صادر نشده است.

رئیس اداره منابع طبیعی بانه همچنین از مالکان عرفی و بهره برداران محلی خواست از همکاری با قاچاقچیان سنگ سیلیس خودداری کنند و اظهار کرد: هرگونه مشارکت در برداشت و جابه جایی این سنگ، تبعات قانونی به دنبال خواهد داشت.