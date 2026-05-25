تعریف بازارهای هدف در عراق برای تجار و بازرگانان کرمانشاه

به گزارش کردپرس، منوچهر حبیبی در نشست مشترک کارگروه توسعه صادرات و تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی استان، از کرمانشاه به عنوان یک استان پرظرفیت در بحث صادرات و واردات نام برد و افزود: این استان پتانسیل بسیار بالایی در حوزه صادرات و واردات دارد و 371 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد و دارای چندین مرز و بازارچه رسمی است.

مقام ارشد اجرایی استان بیان کرد: بخش عمده صادرات کشور به عراق از طریق مرزهای استان صورت می گیرد که همه اینها نشان از ظرفیت های مناسب برای توسعه تجارت در کرمانشاه دارد و امروز بستر کار و فعالیت تجاری در تمامی مرزهای استان فراهم است.

وی با اشاره به ارتباط تجاری کرمانشاه با اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق یادآور شد: بازارهای هدف را در کشور عراق تعریف کرده ایم و برای این منظور برنامه ها و استراتژی های ویژه طراحی شده اند.

استاندار کرمانشاه از تجار و بازرگانان به عنوان موتور محرکه حوزه صادرات و واردات نام برد و گفت: تجار و بازرگانان نقش بسیار مهمی در شتاب بخشی به توسعه تجارت دارند و خوشبختانه دولت با تفویض اختیاراتی که به استانداران کرده، بسترها و شرایط لازم را برای کمک به مرزها در راستای توسعه تجارت تسهیل کرده است.

حبیبی توجه به توسعه زیرساخت ها در مرزها را مهم و الزامی عنوان کرد و اظهار کرد: این موضوع باید از اولویت های مهم کاری مدیران دستگاه های اجرایی ذیربط در مرزها باشد و نهایت اهتمام خود را برای این منظور بکار بگیرند.

وی ملاک ارزیابی مدیران ذیربط در مرزها را رضایت تجار، بازرگانان و رانندگان کامیون ها ذکر کرد و افزود: مدیری که نمی تواند کار کند باید از قطار توسعه استان پیاده شود زیرا اولویت کنونی نظام، انقلاب و کشور، اقتصاد و معیشت مردم است.

مقام عالی استان همچنین با تاکید بر ترخیص کالاها در اسرع وقت گفت: تاجر و بازرگان هر ساعتی وارد مرز می شوند باید کار آنها در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود.

وی در پایان به بحث واردات کالاهای اساسی اشاره کرد و افزود: در آینده یک نشست ویژه برای این موضوع مهم برگزار خواهیم کرد و مباحث آن به صورت تخصصی و فنی پیگیری خواهد شد.