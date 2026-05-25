اختلاف قیمت سوخت، انگیزه قاچاق بنزین از مرزهای کردستان را افزایش داده است

به گزارش کرد پرس، علی اکبر ورمقانی در نخستین جلسه مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان، گفت: اقدامات و تلاش های دستگاه های مسئول در حوزه مقابله با قاچاق کالا و ارز، موجب کاهش قاچاق و افزایش میزان کشفیات شده است، اما تا رسیدن به شرایط مطلوب همچنان نیازمند تلاش و نظارت مستمر هستیم.

وی با اشاره به نیاز استان به واردات دام سنگین از استان مرکزی، افزود: باید از طریق هماهنگی و مکاتبه میان دو استان، زمینه جابه جایی قانونی و بهداشتی دام فراهم شود تا برای تامین نیاز واقعی استان، زمینه ای برای قاچاق ایجاد نشود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان بر ضرورت پلاک کوبی دام های موجود در استان تاکید کرد و اظهار کرد: تعداد اکیپ های پلاک کوبی باید افزایش یابد و اگر در برخی دامداری های سنتی و روستایی امکان اغماض وجود داشته باشد، نبود پلاک در دامداری های صنعتی به هیچ وجه قابل قبول نیست.

ورمقانی همچنین با اشاره به ضرورت نظارت بر حوزه دارو، ادامه داد: نظارت دقیق بر توزیع و فروش دارو در داروخانه ها به ویژه در شرایط فعلی کشور اهمیت بالایی دارد.

وی یادآور شد: با توجه به کمیاب شدن برخی داروها در کشور عراق و ایجاد زمینه برای قاچاق، باید از خروج دارو از مرزهای استان به صورت جدی جلوگیری شود.