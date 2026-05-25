۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۰۵

اختلاف قیمت سوخت، انگیزه قاچاق بنزین از مرزهای کردستان را افزایش داده است

اختلاف قیمت سوخت، انگیزه قاچاق بنزین از مرزهای کردستان را افزایش داده است

سرویس کردستان - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به اختلاف قیمت سوخت در ایران و کشورهای همسایه، گفت: ارزان بودن بنزین در کشور و گرانی آن در آن سوی مرزها، انگیزه قاچاق سوخت از مرزهای استان را تشدید کرده و مقابله جدی با این پدیده ضروری است.

به گزارش کرد پرس، علی اکبر ورمقانی در نخستین جلسه مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان، گفت: اقدامات و تلاش های دستگاه های مسئول در حوزه مقابله با قاچاق کالا و ارز، موجب کاهش قاچاق و افزایش میزان کشفیات شده است، اما تا رسیدن به شرایط مطلوب همچنان نیازمند تلاش و نظارت مستمر هستیم.

وی با اشاره به نیاز استان به واردات دام سنگین از استان مرکزی، افزود: باید از طریق هماهنگی و مکاتبه میان دو استان، زمینه جابه جایی قانونی و بهداشتی دام فراهم شود تا برای تامین نیاز واقعی استان، زمینه ای برای قاچاق ایجاد نشود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان بر ضرورت پلاک کوبی دام های موجود در استان تاکید کرد و اظهار کرد: تعداد اکیپ های پلاک کوبی باید افزایش یابد و اگر در برخی دامداری های سنتی و روستایی امکان اغماض وجود داشته باشد، نبود پلاک در دامداری های صنعتی به هیچ وجه قابل قبول نیست.

ورمقانی همچنین با اشاره به ضرورت نظارت بر حوزه دارو، ادامه داد: نظارت دقیق بر توزیع و فروش دارو در داروخانه ها به ویژه در شرایط فعلی کشور اهمیت بالایی دارد.

وی یادآور شد: با توجه به کمیاب شدن برخی داروها در کشور عراق و ایجاد زمینه برای قاچاق، باید از خروج دارو از مرزهای استان به صورت جدی جلوگیری شود.

کد مطلب 2795784

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha