۶۶ تیم دامپزشکی بر ذبح دام قربانی در کردستان نظارت می کنند

به گزارش کرد پرس، کامران زیباکردار در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: ۱۸ تیم ثابت و ۴۸ تیم سیار در استان بر روند ذبح دام قربانی نظارت خواهند داشت.

وی اظهار کرد: ۳۷ دامپزشک، ۵۸ بازرس گوشت و ۱۸ ناظر شرعی در اجرای طرح ویژه نظارت بر ذبح دام در عید قربان مشارکت دارند.

مدیرکل دامپزشکی کردستان با اشاره به اهمیت حفظ سلامت عمومی جامعه، افزود: اداره کل دامپزشکی استان همچون سال های گذشته آمادگی کامل دارد تا با رعایت پروتکل های بهداشتی، نسبت به بازرسی دام های قربانی و لاشه های آنها اقدام کند.

زیباکردار از مردم خواست برای جلوگیری از انتقال بیماری های مشترک بین انسان و دام، از خدمات بازرسی بهداشتی ویژه عید قربان استفاده کنند و ادامه داد: مصرف گوشت دام هایی که مورد تایید دامپزشکی قرار نگرفته اند، به هیچ عنوان توصیه نمی شود.

وی با تاکید بر ضرورت معاینه دام ها پیش از ذبح، یادآور شد: بهتر است شهروندان از ذبح دام در منازل خودداری کرده و دام های قربانی را به کشتارگاه های مجاز منتقل کنند.

مدیرکل دامپزشکی کردستان همچنین توصیه کرد: لاشه دام قربانی پس از ذبح، حداقل ۲۴ ساعت در یخچال نگهداری و سپس مصرف شود.