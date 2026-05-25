به گزارش کردپرس؛ با ذخیرهسازی ۲۳ میلیون مترمکعب آب در مخزن و روند مطلوب ورودی از سراب کبوترلانه، پیشبینی میشود این سد استراتژیک طی ۱۲ روز آینده سرریز شود و فصل جدیدی از پایداری منابع آبی را در کنگاور رقم بزند.
سد آناهیتا فراتر از یک پروژه عمرانی، بستهای جامع برای توسعه پایدار است؛ از آبیاری ۱۱۰۰ هکتار اراضی کشاورزی و تأمین پایدار آب شرب شهر کنگاور گرفته تا تخصیص منابع به بخش صنعت و صیانت از حقآبههای زیستمحیطی. درویشی با اشاره به ظرفیتهای مغفول این منطقه، از طراحی زیرساختهای گردشگری با رویکردی حرفهای سخن گفت که میتواند به عنوان موتور محرک اقتصاد محلی، تحولی چشمگیر در سیمای گردشگری شهرستان ایجاد کند.
این دستاورد ارزشمند که در سایه تلاشهای بیوقفه و همافزایی دستگاههای اجرایی حاصل شده، گامی بلند برای تضمین امنیت آبی و رونق فردای کرمانشاه است. با اتمام عملیات فنی و تمرکز بر بهرهبرداری بهینه، سد آناهیتا به عنوان نگین آبی منطقه، آماده است تا سهمی شایسته در شکوفایی اقتصادی و توسعه متوازن کنگاور ایفا کند.
