چطور به عنوان راننده کامیون چالش پیدا کردن بار را حل کنم؟

بر اساس سالنامه سازمان راهداری که در سال 1403 منتشر شده، حدود 570 هزار راننده ماشین سنگین از کامیون گرفته تا تریلی و کمرشکن در جاده‌های ایران در حال جابه‌جایی بار هستند، بیشترین تعداد رانندگان در استان‌های فارس، اصفهان و خراسان رضوی سکونت دارند. همچنین در مجموع 600 میلیون و 571 هزار تن بار توسط این رانندگان در سراسر کشور حمل شده است. بار حمل شده نیز در گروه‌های کالایی محصولات کشاورزی، غذایی، معدنی، مواد شیمیایی و سایر خرده بار بوده است.

شاید با خواندن این چند خط فکر کنیم که موضوع پیدا کردن بار برای راننده کامیون نباید چندان دشوار باشد. مثلا همین محاسبات نشان می‌دهد که در هر هفته برای هر راننده حدود 19 تن بار وجود دارد و او می‌تواند هر هفته همین همین مقدار بار بزند. اما مسئله این است که فرایند اعلام و توزیع بار بین رانندگان همیشه عادلانه نبوده است.

به علاوه میزان بار موجود قابل حمل شدن در همه شهرها نیز یکسان نیست. از طرف دیگر برخی راننده‌ها در زمان مناسب از بار اعلام شده خبردار نمی‌شوند یا اینکه فاصله زیادی تا نقطه بارگیری دارند. همچنین اتفاقات پیش‌بینی نشده‌ای مثل جنگ، حوادث طبیعی، محدودیت‌های تردد و شرایط آب و هوایی نیز روی پیدا کردن بار برای راننده کامیون اثر می‌گذارند. آنچه در ادامه می‌خوانید بررسی مشکلات رانندگان کامیون برای پیدا کردن بار و معرفی یک روش کارآمد برای بار گرفتن است که البته مزیت‌های قابل توجهی برای رانندگان دارد.

راهنمای پیدا کردن بار برای راننده کامیون

یکی از روش‌هایی که در چند سال اخیر بیشتر برای پیدا کردن بار کامیون استفاده می‌شود، سامانه حمل بار آنلاین است. این سامانه‌ها اینترنتی هستند و محدودیت‌های زمانی و مکانی روش‌های سنتی برای پیدا کردن بار را ندارند. به علاوه راننده انواع کامیون و تریلی می‌تواند اپلیکیشن را روی گوشی تلفن همراه نصب و بار پیدا کند.

یکی از ویژگی‌های مهم این سامانه‌ها این است که رانندگان در سراسر کشور بر اساس نوع ماشینی که دارند از بار اعلام شده خبردار می‌شوند. این باعث می‌شود که تقریبا همه رانندگان شانس بیشتری برای پیدا کردن بار برای کامیون داشته باشند. در روش‌های قدیمی که راننده ناچار می‌شود برای گرفتن بار به پایانه یا گاراژهای حمل و نقل برود، تعدادی از بارهای اعلام شده را در مسیر رسیدن به پایانه از دست می‌دهد.

از سوی دیگر راننده حتی می‌تواند بین بارهای اعلام شده حق انتخاب نیز داشته باشد. راننده می‌تواند بر اساس میزان کرایه، مسافت مبدأ تا مقصد، نوع کالا، وزن آن و شرایط بارگیری و تخلیه، انتخاب کند. در حالت‌های معمول رانندگان حق انتخاب بار را ندارند و ناچار می‌شوند شرایط صاحب بار را بپذیرند.

یک اپلیکیشن باربری اینترنتی درست مثل یک دفتر ثبت وقایع نیز عمل می‌کند و راننده می‌تواند ببیند که مثلا در یکسال گذشته چه بارهایی را در چه مسیرهایی حمل کرده است. همچنین افرادی که برای حمل بار با آنها تماس گرفته‌اند و اینکه بار را حمل کرده‌اند یا خیر نیز در این برنامه‌ها قابل مشاهده است. مشاهده و بررسی سوابق حمل بارهای قبلی به راننده کامیون نشان می‌دهد چه عملکردی داشته‌اند و روی رفتار پیدا کردن بار برای راننده کامیون نیز موثر است.

در مدل پیدا کردن بار آنلاین، راننده علاوه بر اینکه می‌تواند بارهای نزدیک به موقعیت جغرافیایی که در آن حضور دارد را ببیند، بلکه امکان انتخاب هزاران شهر به عنوان مبدأ یا مقصد نیز وجود دارد و این هم باعث می‌شود تا راننده برای پیدا کردن بار کامیون فقط متکی به شهر محل سکونتش نباشد. برای نمونه یک راننده که در استان فارس ساکن است به آسانی می‌تواند بارهای اعلام شده برای استان اصفهان را نیز مشاهده کند.

بارگیری تا تخلیه بار از طریق سامانه پیدا کردن بار

همان‌طور که می‌دانید فرایند حمل بار شامل سه مرحله بارگیری، حمل بار و تخلیه است. اولین مرحله بعد از پیدا کردن بار همان مرحله بارگیری است. در اپلیکیشن آنلاین اعتماد و شفافیت بیشتری در مرحله بارگیری وجود دارد و راننده از قبل همه جزییات مربوط به بارگیری و اینکه چه وسایل و تجهیزاتی باید داشته باشد را می‌داند. همچنین چون بحث‌های مربوط به کرایه قبلا بین راننده و صاحب بار انجام شده، در هنگام بارگیری سرعت کار بیشتر می‌شود.

در مرحله بعدی نیز که قرار است بار حمل شود و بار برای راننده کامیون پیدا شده، سامانه آنلاین حمل بار امکان پیگیری محموله را فراهم می‌کند و از همین طریق صاحب بار در جریان وضعیت حمل قرار می‌گیرد.

در مرحله پایانی که همان تخلیه است نیز آدرس محله تخلیه از طریق اپلیکیشن راننده به او اطلاع داده می‌شود و در نهایت اگر نارضایتی یا ناهماهنگی بین طرفین پیش بیاید، در این سامانه‌های باربری آنلاین معمولا ابزارهایی وجود دارد که امکان مطرح کردن شکایت و پیگیری آن وجود دارد.

مراحل پیدا کردن بار برای راننده کامیون

چهار مرحله پایین فرایندی را تشکیل می‌دهند که در اغلب برنامه‌های باربری آنلاین به راننده کمک می‌کند تا بار پیدا کند.

1) بعد از نصب برنامه، روی «جستجوی بار» بزنید.

2) مبدأ و مقصد مورد نظرتان را درج کنید.

3) فهرست اعلام بارها را ببینید، صفحه را به پایین بکشید و بار دلخواه را انتخاب کنید.

4) «تماس با صاحب بار» را بزنید، بعد از تصمیم نهایی برای حمل بار روی دکمه «تماس تلفنی» بزنید.

بنابراین در مجموع می‌توان گفت که اگرچه به نظر می‌رسد فرایند پیدا کردن بار برای راننده کامیون آسان باشد، اما به دلیل توزیع غیر عادلانه بار، کمبود بار قابل حمل و عدم اطلاع رانندگان از بارهای اعلام شده، این فرایند می‌تواند دشوار باشد. اما سامانه‌های باربری آنلاین که در اختیار رانندگان نیز هستند به آنها اجازه می‌دهند تا بتوانند چالش پیدا کردن بار را حل کنند.