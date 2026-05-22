به گزارش کردپرس، علی حمه صالح، رئیس جنبش موضع میهنی، درباره پرونده حقوق کارمندان اقلیم کردستان اعلام کرد: از یک‌سو بهانه آورده می‌شود که دولت فدرال درآمدها را ارسال نمی‌کند و از سوی دیگر گفته می‌شود حقوق‌ها پیش از عید قربان پرداخت خواهد شد، در حالی‌ که بدون ارسال درآمدهای داخلی، اساساً امکان پرداخت حقوق وجود ندارد.

وی افزود: وزارت دارایی عراق تأکید کرده که اقلیم کردستان باید به تعهدات خود پایبند باشد و درآمدها را تحویل دهد، اما مسئولان اقلیم گفته‌اند درآمدی در اختیار ندارند.

اظهارات علی حمه صالح در واکنش به سخنانی از سروه عبدالواحد وزیر محیط زیست دولت فدرال بود که گفته بود وزیر دارایی عراق به وی اعلام کرده است حتی اگر دولت اقلیم کردستان درآمد داخلی 120 میلیارد دیناری خود را نیز ارسال نکند وی پیش از عید قربان حقوق کارمندان اقلیم را پرداخت خواهد کرد.

رئیس جنبش موضع میهنی همچنین در واکنش به این اظهارات گفت: بغداد پیشنهاد داده است مبلغ درآمدها از حقوق‌ها کسر شود، اما تاکنون اقلیم با کسر ۱۲۰ میلیارد دینار موافقت نکرده، زیرا این مبلغ در نهایت از حقوق حقوق‌بگیران کم خواهد شد.

او در ادامه اظهار داشت: وزارت نفت عراق تاکنون نامه رسمی‌ای درباره نفت اقلیم صادر نکرده و نگرانی‌هایی درباره توقف دوباره صادرات نفت اقلیم کردستان وجود دارد.