غرق شدن ٢ جوان مهابادی در دریاچه سد

به گزارش کردپرس، سردار فداکار مکری اظهار کرد: شامگاه گذشته گزارشی مبنی بر غرق شدن ۲ نفر به سازمان آتشنشانی مهاباد اعلام شد و بلافاصله تیم امداد و نجات این سازمان به محل وقوع حادثه اعزام شد.
او افزود: در این حادثه، یک جوان ۱۸ ساله و یک نفر ۳۷ ساله دچار غرقشدگی شدند.
معاون عملیات سازمان آتشنشانی شهرداری مهاباد اضافه کرد: به گفته شاهدان، یکی از افراد که دچار غرقشدگی شده بود، نفر دیگر نیز برای نجات جان وی به آب زده و متاسفانه هر ۲ نفر غرق شدند.
فداکار گفت: با وجود تاریکی شب، عملیات جستوجو با تلاش غواصان تنها منجر به کشف جوان ١٨ ساله شد و کشف جنازه دوم به علت تاریکی هوا به امروز صبح موکول شد.
او ادامه داد: در نهایت امروز صبح جنازه دومین فرد غرق شده هم با تلاش غواصان پیدا شد.
گفتنی است؛ جوان٣٧ ساله مغروق مربوط به زانکو قادرزاده هنرمند مهابادی است که سالهاست در عرصه موسیقی و ساز تار مشغول فعالیت بود.
