توقیف ۱۶۷ دستگاه موتورسیکلت متخلف در قروه

به گزارش کرد پرس، واحد مظفری صبح امروز یکشنبه با اشاره به اجرای طرح ارتقای امنیت محله‌محور، بیان کرد: این طرح در راستای پاسخ به مطالبات مردمی و با هدف برخورد با راکبان موتورسیکلت‌های متخلف در شهرستان قروه به اجرا درآمده است.

او از آمار نگران‌ کننده تصادفات موتورسیکلت در این شهرستان گفت و افزود: متأسفانه طی یک سال گذشته ۱۱ تن در حوادث مرتبط با موتورسیکلت جان خود را از دست داده‌اند که بخش قابل توجهی از این حوادث ناشی از تخلفات حادثه‌ساز توسط نوجوانان فاقد گواهینامه بوده است.

به گفته فرمانده انتظامی شهرستان قروه با هماهنگی مراجع قضائی و تلاش مأموران انتظامی و پلیس راهور، تاکنون ۱۶۷ دستگاه موتورسیکلت متخلف و مزاحم توقیف و برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شده‌اند.

مظفری با تأکید بر تداوم اجرای این طرح یادآور شد: والدین از قرار دادن موتورسیکلت در اختیار فرزندان نوجوان و فاقد گواهینامه خودداری کنند تا علاوه بر پیشگیری از تخلفات، از وقوع حوادث ناگوار و ایجاد مزاحمت برای شهروندان جلوگیری شود.