آبیدر میزبان همایش خانوادگی سالگرد سفر تاریخی رهبر شهید به کردستان شد

به گزارش کرد پرس، همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی از نخستین ساعات صبح ۲۲ اردیبهشت آغاز شد و شرکت کنندگان مسیر پارک امیریه آبیدر تا پیکره نماد ایثار و مقاومت شهر سنندج را پیمودند؛ مسیری که در طول آن، شور حضور مردمی و فضای صمیمی خانواده ها، جلوه ای متفاوت به شهر بخشیده بود.

در حاشیه این مراسم، استاندار کردستان با اشاره به ابعاد مختلف سفر تاریخی رهبر شهید انقلاب اسلامی به استان در سال ۱۳۸۸، این سفر را منشأ تحولات گسترده در حوزه های عمرانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دانست و گفت: سفر رهبر شهید به کردستان موجب شد نگاه امنیتی به استان کمرنگ و نگاه فرهنگی و توسعه محور جایگزین آن شود.

آرش لهونی با تأکید بر اینکه رهبر شهید انقلاب در آن سفر بر وحدت و همدلی میان شیعه و سنی تأکید ویژه داشتند، افزود: همین رویکرد وحدت آفرین، زمینه تحکیم انسجام اجتماعی و تقویت همدلی در استان را فراهم کرد.

وی همچنین با اشاره به دستاوردهای اجرایی آن سفر اظهار کرد: در جریان سفر تاریخی سال ۱۳۸۸، یک هزار و ۲۵۸ پروژه با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان برای کردستان تصویب شد که امروز تمامی آن ها به بهره برداری رسیده اند و ارزش روز این پروژه ها به حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

استاندار کردستان احداث بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی کوثر سنندج، اجرای جاده جدید سنندج ـ مریوان، راه اندازی کارخانه لاستیک بارز کردستان، گازرسانی به صدها روستا و اجرای ده ها پروژه ورزشی را بخشی از ثمرات ماندگار آن سفر عنوان کرد.

در بخش دیگری از مراسم، مدیرکل ورزش و جوانان کردستان نیز با اشاره به تأثیر سفر رهبر شهید بر توسعه زیرساخت های ورزشی استان گفت: ۳۵ پروژه ورزشی مصوب آن سفر اکنون تکمیل و در اختیار مردم استان قرار گرفته است.

فرزاد خاکی افزود: در قالب این پروژه ها، سالن های ورزشی، استخرهای سرپوشیده، زمین های چمن استاندارد و زمین های ورزشی روستایی در نقاط مختلف استان احداث شد که نقش مهمی در توسعه ورزش همگانی و قهرمانی کردستان داشته اند.

وی سالن ۶ هزار نفری ۲۲ گولان سنندج را یکی از مهم ترین دستاوردهای ورزشی آن سفر دانست و گفت: این مجموعه بزرگ ورزشی سال گذشته به بهره برداری رسید و اکنون به یکی از ظرفیت های مهم ورزش استان تبدیل شده است.

حضور گسترده خانواده ها، ورزشکاران و جوانان در این همایش، جلوه ای از پیوند رویدادهای ورزشی با مناسبت های اجتماعی و فرهنگی را به نمایش گذاشت؛ برنامه ای که در پایان آن نیز به قید قرعه، ۸۸ جایزه نفیس به شرکت کنندگان اهدا شد تا این صبح بهاری برای بسیاری از خانواده های سنندجی با خاطره ای خوش به پایان برسد.