به گزارش کردپرس؛ طهماسب نجفی در حاشیه بازدید از پل تقاطع شاهینی که با حضور مدیرکل بازرسی استان و مدیرکل راهداری انجام شد؛ عنوان کرد: پل تقاطع شاهینی در محور گردشگری کرمانشاه _ سراب نیلوفر _ کوزران در ایام جنگ رمضان بر اثر حمله موشکی دشمن صهیونی _ آمریکایی تخریب شد.

وی افزود: عملیات بازسازی این پل در ابعاد ۳۱ متر در ۲۲ متر و با اعتبار باِلغ بر ۳۷ میلیارد تومان توسط راهداری خیلی سریع آغاز شد و با گذشت کمتر از دو ماه اکنون ابنیه پل تکمیل شده است.

معاون عمرانی استاندار ادامه داد: طبق گزارش مدیرکل راهداری این پروژه در مرحله آسفالت است و هفته آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

نجفی عنوان کرد: هم اکنون تردد از محور کرمانشاه _ سراب نیلوفر _ کوزران و کرمانشاه به سمت پل گراوند در تقاطع شاهینی، از طریق کنار گذر به شکل مناسبی در حال انجام است.