خطای قمارباز / هادی نوروزی

خبرگزاری کردپرس _ در آمار و احتمال، پدیده‌ای به نام «خطای قمارباز» (Gambler’s Fallacy) وجود دارد که ریشه در درک نادرست انسان از استقلال رویدادها دارد. اگر یک سکه را ۱۰ بار پشت سر هم به هوا انداخته و نتیجه همگی «خط» باشد، احتمال آمدن «خط» در پرتاب یازدهم همچنان ۵۰ درصد است.

سکه هیچ حافظه‌ای از رویدادهای گذشته ندارد و هیچ تعادلی را برای جبران نتایج قبلی اعمال نمی‌کند. با این حال، ذهن انسان تمایل دارد تصور کند که پس از یک سری نتایج مشابه، نتیجه‌ی مخالف «اجتناب‌ناپذیر» است. این باور غلط، منجر به تصمیم‌گیری‌های احساسی و غیرمنطقی می‌شود.

این خطای شناختی در بازارهای مالی، به‌ویژه در اقتصاد ایران که با نوسانات شدید و پرتکرار در قیمت‌های طلا، ارز و سکه مواجه است، نمودی پررنگ‌تر دارد. سرمایه‌گذاران اغلب دچار این توهم می‌شوند که پس از مدتی ریزش پیوسته، بازار «باید» صعود کند و یا پس از مدتی صعود، «باید» اصلاح شود.

این باور غلط باعث می‌شود سرمایه‌گذاران در نقاط نامناسبی وارد یا از بازار خارج شوند. بسیاری از افراد در کف‌های قیمتی (پس از ریزش‌های طولانی) به دلیل انتظار برای بازگشت فوری، اقدام به خرید نمی‌کنند و یا در سقف‌های قیمتی (پس از صعودهای طولانی) به دلیل ترس از اصلاح، دارایی‌های خود را می‌فروشند. در حالی که هر روز در بازار، یک رویداد مستقل است و به روند گذشته وابستگی آماری ندارد.

کلید موفقیت در بازارهای پرنوسان، خروج از دام «باید» و ورود به دنیای «احتمال» و «تحلیل» است. سرمایه‌گذاران هوشمند به جای تکیه بر انتظار برای تعادل، به دنبال تحلیل عوامل بنیادی، اخبار لحظه‌ای و شاخص‌های کلان اقتصادی هستند.

پذیرش این واقعیت که بازار حافظه‌ی انسانی ندارد و هر روز شانس و احتمال جدیدی را رقم می‌زند، می‌تواند از تصمیم‌گیری‌های احساسی جلوگیری کند. به جای پرسیدن «آیا نوبت صعود است؟»، باید پرسید: «آیا دلایل بنیادی برای تغییر روند وجود دارد؟». در نهایت، مدیریت موفق سرمایه‌گذاری نیازمند انضباط ذهنی و پایبندی به اصول علمی است، نه تکیه بر شهودی که مدام ما را به دام خطاهای محاسباتی می‌اندازد.