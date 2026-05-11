به گزارش کردپرس؛ رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه با اعلام این خبر گفت: ساعت ۱۷:۴۲ عصر امروز، یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه، حادثه آتش‌سوزی دو دهنه مغازه و سرایت آتش به مغازه سوم در خیابان دیزل آباد به سامانه تلفنی ۱۲۵ اعلام شد.

آتشپاد سعید قادری افزود: با اعزام فوری ۱۲ آتش‌نشان و ۴ دستگاه خودروی اطفایی از ایستگاه‌های شماره ۲، ۱۰ و ایستگاه نجات مرکزی، این حادثه طی ۳۰ دقیقه عملیات گسترده، مهار گردید.

وی ادامه داد: با سرعت عمل و مدیریت صحیح تیم‌های عملیاتی، از گسترش آتش به سایر واحدهای تجاری محل جلوگیری به عمل آمد.

قادری در پایان ضمن قدردانی از سرعت عمل نیروهای آتش نشانی، اضافه کرد: خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی یا مصدومیت به همراه نداشته و علت آن در دست بررسی است.