حفظ وضعیت موجود دریاچه ارومیه سیکل خشکی را برهم می زند

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی دوشنبه ۲۱ اردیبهشت در حاشیه بازدید از دریاچه ارومیه در جمع خبرنگاران افزود: طی ماههای اخیر ۳۰ میلیون مترمکعب آب وارد دریاچه ارومیه شده و بهبود شرایط موجب زنده شدن آرتمیا در دریاچه شده است.
استاندار آذربایجانغربی با اشاره به بهبود وضعیت دریاچه ارومیه گفت: تراز دریاچه به ۱۲۷۱ متر رسیده که طی ۶ سال گذشته بیسابقه بوده و امید به احیای این پهنه آبی را افزایش داده است.
او با تاکید بر ضرورت حفظ شرایط فعلی دریاچه اظهار کرد: از دانشگاههای ارومیه و تبریز خواستهایم در مدت زمان تعیین شده، راهکارها و ایدههای علمی خود را برای حفظ و پایداری وضعیت دریاچه ارائه کنند.
استاندار آذربایجانغربی با اشاره به اهمیت اصلاح الگوی کشت و استفاده از شیوههای نوین آبیاری در مدیریت مصرف آب کشاورزی گفت: بارشها، رهاسازی آب از سدها، لایروبی مسیر رودخانهها، انهار و سردهنهها و همچنین آبگیری تالابها از جمله اقداماتی بوده که در بهبود وضعیت فعلی دریاچه اثرگذار بوده است.
رحمانی ادامه داد: هر سال با بارشها و رهاسازی آب در ابتدای سال آبی، وضعیت دریاچه بهتر میشود اما در فصل تابستان بخش زیادی از آب تبخیر میشود؛ اگر بتوانیم شرایط فعلی را تا سال آینده حفظ کنیم، سیکل معیوب خشکی دریاچه برطرف خواهد شد.
او با تاکید بر مقابله با توسعه بیرویه کشاورزی و برداشتهای غیرمجاز آب تاکید کرد: برای احیای دریاچه ارومیه نهضتی در حال شکلگیری است و مجموعهای از عوامل و دستگاهها در این مسیر نقش دارند.
استاندار آذربایجانغربی همچنین بر اهمیت اطلاعرسانی و افزایش آگاهی عمومی درباره مصرف آب تاکید کرد و گفت: حساسیت و مشارکت مردم در مدیریت مصرف آب، تاثیر مستقیمی در احیای دریاچه ارومیه دارد.
رحمانی نسبت به خطر فرونشست هشدار داد و گفت: چنانچه در مصرف آب مراعات نکنیم، فرونشست زمین رخ خواهد داد.
او با تاکید بر تجهیز اراضی و باغات استان به سیستم آبیاری نوین افزود: هدفگذاری ما کاهش ۵۰ درصدی مصرف آب است و تحقق این هدف بر اساس اعلام کارشناسان جهادکشاورزی امکانپذیر خواهد بود.
نظر شما