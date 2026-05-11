سرخط خبرهای ۲۱ اردیبهشت خبرگزاری کردپرس

چرا روشنفکران ترکیه درباره صلح با پ.ک.ک سکوت کردهاند؟
خاطره بازداشت دانشگاهیان، زندانی شدن حامیان مذاکرات پیشین و تداوم فضای امنیتی در ترکیه باعث شده بسیاری از روشنفکران، نویسندگان و هنرمندان این کشور از حمایت علنی روند جدید صلح میان آنکارا و پ.ک.ک خودداری کنند؛ روندی که به باور منتقدان هنوز فاقد شفافیت و اقدامات عملی دولت است.
انتصابهای گسترده در دولت موقت سوریه با فرمانهای احمد الشرع
رئیس دولت موقت سوریه با صدور مجموعهای از فرمانهای ریاستجمهوری، تغییرات گستردهای در سطح مقامات ارشد از جمله ریاستجمهوری، وزارتخانهها و استانداریها اعمال کرد.
اعتراض حزب اتحاد دموکراتیک به حذف زبان کردی از تابلوهای رسمی مناطق کردنشین سوریه
حزب اتحاد دموکراتیک با انتقاد از حذف زبان کردی از تابلوی کاخ دادگستری حسکه، این اقدام را مغایر با توافقات و روند همگرایی ملی در سوریه دانست و خواستار به رسمیت شناخته شدن زبان کردی بهعنوان یکی از زبانهای رسمی این کشور شد.
مشاهده سیست آرتمیا پس از سال های بحرانی در دریاچه ارومیه
در نمونه گیری های اخیر برای نخستین بار پس از ۶ سال بحران کم آبی دریاچه، سیست آرتمیا (تخم) و ناپلی آرتمیا (نوزاد) مشاهده شد.
